【本報訊】每年正月廿六，不少善信均會親身到各區觀音廟借庫，惟疫情下，繼東華三院轄下廟宇改為網上借庫外，華人廟宇委員會昨亦宣佈，轄下大坑蓮花宮、紅磡觀音廟即日推出代客借庫，獲逾千人預約，又稱若疫情暫緩，不排除善信仍可親身於正日到場。

今年觀音開庫正日為西曆3月8日。往年大坑蓮花宮及紅磡觀音廟均為市民借庫必到之處。華廟會去年已因疫情取消觀音開庫，該會昨午在社交媒體宣佈，疫情下為減省排隊時間，以及避免人群聚集，決定提供代客借庫服務。善信即日起至3月9日，可致電或以通訊軟件聯絡廟方，並預約於開庫日期後，即3月10日至3月26日領取借庫物品，並安排於開庫正日後再親身到場借庫。

倘疫情緩和或可正日到場

本報記者致電紅磡觀音廟預約時，對方指廟方擔心因疫情關係，未能於正月廿六正日舉辦開庫活動，故提前予善信預約在開庫正日後借庫。但如疫情暫緩、情況許可，不排除善信仍可親身於正日到場。善信預約時需向廟方提供電話號碼及中文全名，記者於黃昏致電並成功預約，借庫日子已排至3月16日，預約號碼為逾1,500、即已有過千人致電預約。

此外，東華三院上周亦宣佈，轄下六所廟宇，包括山東街水月宮、上環列聖宮、油麻地天后廟、慈雲山觀音佛堂等，將改為網上舉行「觀音開庫」活動，善信可經網站登記，並於正日在東華三院facebook觀看山東街水月宮直播借庫，屆時將由東華三院代表代善信借庫。如需於觀音開庫前還庫，善信亦可網上登記，由東華三院代為進行。