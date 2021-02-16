【藏氣槍案】

【本報訊】患適應障礙症的無業漢前年被搜出氣槍及雷射筆，被控管有仿製火器等罪，辯稱「袋住支氣槍會安心啲」。主任裁判官溫紹明昨裁決指，相信被告事發時可能受到精神狀況影響或困擾，無意圖危害社會安寧，裁定罪名不成立。但控方隨即以公眾利益及安全為由，提醒溫官可根據《精神健康條例》扣押被告並索取精神科醫生報告；惟溫官指被告已脫罪，且曾遭扣押五個多月，拒接納建議。

被告諸啟邦（23歲）被控於前年12月10日，在沙田好運中心攜有一支長約21厘米、內含14粒鋼珠的彈匣的氣槍，以及雷射筆。他辯稱帶同氣槍外出令他安心，而將14粒鋼珠放入彈匣增加氣槍重量，可令他更安心。

署理主任裁判官溫紹明昨指，被告患有適應障礙症，曾於2016年嘗試自殺，又曾聽到有人叫他自殺的奇怪聲音，曾被診斷有幻聽。儘管被告沒向醫護人員透露有幻聽，但被告聲稱氣槍令他安心的做法，並不奇怪。溫官解釋指以常人而言，被告的說法不恰當，惟精神病患者有千千萬萬個正常人認為不合理的說法。控方雖曾傳召醫生反駁被告說法，但醫生沒有接觸被告，僅依靠二手資料臆測，不排除出現錯誤及偏差。溫官相信被告案發時可能受到精神狀況影響或困擾，認為其說法有可能是事實。

曾還柙五個多月

至於管有雷射筆一罪，溫官指示威者的確曾用雷射筆照向警方，但雷射筆亦可用於照射建築物或其他用途。被告在商場外被捕，無證據顯示他曾在示威衝突現場出現或正前往示威衝突現場，控方未能證明被告藏有雷射筆是用作攻擊傷人，故裁定罪脫。

控方其後提醒溫官，指考慮公眾利益及安全，是否需要依照《精神健康條例》有關入院令的條文索取兩份精神醫生報告，強調這並非申請，僅是提醒而已。溫官表示，他並非裁定被告屬精神紊亂，僅指被告受到其精神狀況影響，且被告曾遭扣押五個多月，亦在小欖精神病治療中心接受數天治療，相信其精神狀況已獲處理。溫官認為沒必要、亦不適合將已脫罪的被告再度還柙，令他進一步失去自由，拒理會控方提醒。

被告在警誡下一度承認犯案，惟辯方於聆訊時指，有女警曾恐嚇被告若「堅持話冇就坐10年啦」，溫官最終拒接納招認口供為證據。

案件編號：STCC4438/19