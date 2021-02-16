要了解單位有否安裝防虹吸隔氣管，市民亦可自行檢查。一般單位均會在外牆安裝樽型或U形隔氣管，只需留意隔氣管上方是否有一個俗稱「冬菇頭」的單向閥跳塞。若設有「冬菇頭」，便代表有防虹吸裝置，否則最好盡快更換。市民亦可每日在地台去水位倒水，以防隔氣管的存水被抽走。

香港持牌水喉匠總會主席莫鈞雄表示，防虹吸隔氣管的去水位置，會有一個俗稱「冬菇頭」的單向閥跳塞，當糞渠氣壓不平衡時，單向閥的跳塞會跳起，讓外面空氣進入糞渠，以平均渠內氣壓，防止隔氣管的存水因虹吸作用而被抽走。

他提醒，若隔氣管沒有安裝反虹吸裝置，便須盡快更換，假如住戶無法在短期內更換喉管，建議在地台去水位頻密倒水。每日倒入約20至30毫升清水較為穩妥，以確保隔氣管的存水不致乾涸。

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