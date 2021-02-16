【本報訊】政府宣佈顧客初七起進入食肆及指定場所，需使用「安心出行」應用程式或登記個人資料，經營者違規將被罰停業。新措施被指疑收集市民行蹤，有專家指程式索取權限遠多於防疫用途，如何避開監察成為熱話，幾可亂真的仿製程式、手寫填報假資料等方法湧現，有大律師提醒做法或觸犯法律，但認為搜證或執法相當困難。

港府以防疫為由，去年推出「安心出行」應用程式監察市民行蹤，惟使用者寥寥可數。政府趁假期出招，以開放晚市堂食及復業為條件，規定顧客初七起進入有晚市的食肆及指定場所如戲院、美容中心等，須使用「安心出行」或登記個人資料，違規經營者將被罰停業3至14日。

消息一出，坊間反對聲音紛起，皆因該程式索取手機大量權限。創科局局長薛永恒日前更稱正研究在程式中加入藍牙定位功能，毋須用家掃描亦會自動定位行蹤，更加深市民對被監控的疑慮。

資訊科技界選委黃浩華表示，現時版本的「安心出行」雖較初推出時取用的權限大減，但仍遠超防疫所需。他稱iOS及Andriod最新版本內置「暴露通知系統」，已可協助用戶知道自己曾否與確診者身處同一地點，可供各地公共衞生機構申請並加進應用程式中，全部資訊均被加密，僅與附近裝置交換，亦可隨時開啟或關閉該功能，但政府卻拒絕採用 。

港人紛紛討論如何能避開監控。有擅長編寫程式的網民在新措施宣佈後不到半日，已在「連登討論區」發表模仿「安心出行」的「漸進式網路應用程式（Progressive web application）」。記者實測該仿製程式，發現介面與「安心出行」十分相似，可輸入任意地址，甚至能夠掃描「安心碼」，旁人難辨真偽。

有網民亦發現關閉手機網絡功能可如常使用「安心出行」，換言之，可準備一部無SIM卡的「鬼機」作為「安心出行」專用機。但黃提醒，要注意程式可被設定為隨時偵測網絡狀況，待有可用訊號後即發送資料，並非百分百安全。普遍意見亦認為此做法將增加安心出行下載量，等同為政府監控賦予認受性，主流聲音仍是杯葛使用。

性質屬行騙 惟難執法

有討論建議登記個人資料時填報假姓名及假電話號碼。執業大律師陸偉雄指，若有人因使用假應用程式或假資料而獲許可進入場地，性質等同行騙，有機會觸犯不誠實使用電腦或行使虛假文書罪行。但他認為若要執法，搜證有難度，「或者畀人delete咗，或者佢遺失咗，有好多原因」；疫情下人人戴口罩，就算有閉路電視片段亦難辨身份。

政府資訊科技總監辦公室昨指，近日有網站偽冒「安心出行」，呼籲市民切勿下載，重申「安心出行」「無大台」，即出行紀錄只存放用戶手機，個人行蹤不會外洩。該程式在政府威迫之下，至今下載數字亦僅約84萬，參與場地逾七萬個。