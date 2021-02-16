【本報訊】漁護署合約農林女助理去年駕駛友人私家車，疑「踩錯掣」，失控撞開停車場出口閘，繼而撞倒一名正過馬路的五旬男途人，再衝前撞上輕鐵列車後才停下，男途人送院搶救不治。女助理早前承認危險駕駛導致他人死亡罪，區院法官祈士偉昨判刑指，被告事後出現重大精神創傷，屬求情因素，惟事件全因她駕駛態度差劣而起，終判囚10個月及停牌五年。

稱與友交換座駕踩錯掣

法官判刑指，考慮了被告陳潔芳（48歲）過往駕駛紀錄良好、及早認罪，及對事件感後悔和內疚等，認為本案雖是危險駕駛，但嚴重程度很低，又指案發現場並非行人過路處，死者鄧錦榮（55歲）沒使用天橋過馬路。法官續指，本案不見有吸毒或飲酒而導致超速等加刑因素，被告也沒故意及持續超速並罔顧乘客安危等。

辯方早前求情指，被告平常駕駛電單⾞上班，案發當天和駕私家車的友人交換座駕，但她對私家車不熟手，因而肇禍，事後患上創傷後遺症。

案情指，被告與友人去年3月28日先後駕駛涉案私家車及電單車離開屯門大興邨停車場，惟私家車沒等停車場出口閘打開便衝前，先後撞到欄杆及橫過馬路的死者，撞上輕鐵列車才停下。被告友人則駕駛電單車離開停車場後停下，並在私家車出事時避開。事後被告在警員查問下表示當時「踩錯掣」，亦坦言看見途人但未能避開。

案件編號：DCCC989/20