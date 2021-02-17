廚房散工遭同居女友「掟煲」兼趕出家門後要求復合被拒，憤而捏女方頸部，數天後更在女方住所埋伏，持刀刺傷她的腹部並鎅傷其臉和頸，導致前女友臉部留疤，聲帶受損。涉案男子早前在高等法院被裁定襲擊傷人及蓄意傷人罪成。法官今判刑透露事主患上創傷後遺症，現在仍會想起案發經過，對世界看法負面，也欲離群獨處，批評被告犯案是要向提出分手的事主報復，行徑令人震驚和髮指，最終判囚15年8個月。

控罪指被告謝安（39歲）於2018年12月7日及11日犯案。暫委法官黎婉姬今判刑時引述女事主林以晴的創傷評估報告，指她仍對事件記憶猶新，特別是第二次被鎅臉受襲事件。事主仍會想起當晚血液的味道，及自己待救時是何等絕望，更想起那時她不能做任何事情保護自己，可能會死去。

傷牙肉需縫針 事主每月夢見受襲4至5次

報告透露，事主原本打算趁案發時6歲的女兒上小學後投身職場，亦曾認為香港是個安全的地方，但現在覺得香港是危險地方。每當有成年男子走近她時，不論對方外貌及年齡如何，她都會感到害怕和緊張。事主又不想外出，亦不想與友人見面，更向他人謊稱其傷勢是遇上交通意外所致，以免遭人羞辱。她亦不能再學唱歌。

事主又在報告內坦言，現時每個月仍會夢見受襲經過4至5次，也會對為何首次遇襲後沒有報警感到後悔，更有輕生念頭。她希望被告「有幾耐被關幾耐」，以免再受傷害。

法官又引述事主審訊其間出庭供稱，事後她左臉感麻痹、牙齒敏感、牙肉要縫針、手臂多處受傷。雖然事主獲接駁筋腱及神經線，但仍要接受物理治療。法官指事主作供時聲線非常微弱和沙啞，有時需要使用擴音器輔助。

法官指本案案情極為嚴重，被告事前在事主住所內匿藏，並無開燈，更特意收起自己的鞋，營造他並不在內的假象；被告因事主提出分手而犯案報復，要令她身受重傷甚至毀容。案件亦無證據顯示被告案發時受酒精或藥物影響，而他在第二次犯案前事先躲藏，可見他頭腦清晰。

事主後悔首次遇襲後沒報警

至於事主幼女，法官指她沒有目睹母親遇襲，惟看見母親流血，因而受驚哭泣。雖然法庭沒有為事主女兒索取創傷評估報告，但可以想像事件對女兒的影響。報告透露事主對世界看法負面，有離群獨處的想法，法官認為這或多或少影響女兒的正常生活。

法官亦指，事主第二次受襲時感到極度驚慌，倒在血泊中仍繼續遇襲，而被告的暴力一直升級，其立心之惡毒、手段之兇殘暴戾，令人震驚和髮指。若非事主發現被告後奪門而逃、一旦在住所內遇襲，後果或更不堪設想。

法官表示，本案有多項加刑因素，包括被告曾阻止他人向事主施救。事主首次遇襲後，念在被告另育有兩子及曾經對她很好，因而沒有報警，但被告仍不知悔改，數天後手持更大的刀犯案，變本加厲，但事主第二次遇襲前不曾與被告交談，遑論出言挑釁。

【案件編號：HCCC402/19】

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