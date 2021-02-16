【本報訊】涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳，至今未履行赴台自首的承諾，自前年10月23日就洗黑錢案服刑出獄後行蹤成謎，其間他因在港屬無罪之身，入住警方保護的安全屋備受非議；去年10月陳於出獄一周年前是否赴台自首，亦引發港台連日政治角力。昨日一直充當陳同佳代言人的聖公會教省秘書長管浩鳴於潘曉穎遇害第三年死忌前又發話，證實陳同佳仍住在警方提供的安全屋。

去年10月發表錄音後冇影

出獄至今16個月，陳同佳一直神隱，只在去年10月潘媽媽發出最後通牒時，發表一段簡短錄音向潘父潘母道歉及表達自首決心後，行蹤成謎。

管浩鳴昨提及陳同佳動向時，只簡短交代他仍住在警方提供的安全屋，意味他未離港，但問到陳會否繼續居於安全屋直至赴台為止，管則表示無法回應。

去年10月港台兩曾就陳同佳赴台引發政治風波，當時港府認為陳同佳出獄後，可透過「自由行」方式到台灣投案，當局無權干預，但台灣陸委會則不接受陳同佳以「自由行」赴台，指陳不能以簽證赴台，要求陳同佳透過港府與台灣建立的「單一聯繫窗口」申請，港府隨即否認與台灣有「單一聯繫窗口」。台灣行政院長蘇貞昌更發炮「香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦，要資料，台灣就提供。」更指「不會容許一個殺人犯自由來去。」雙方僵持不下。保安局昨回應，指只要台灣履行應有的責任和司法公義，准許陳同佳入境，十分樂意作合法可行的配合和安排。