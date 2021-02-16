在紙媒逐漸式微的年代，去年10月創刊的社區雜誌《埔Journ》無異是一場賭博。前《蘋果日報》記者何映彤（Vicky）一腳踢，擲下30年來全副身家籌備這本雜誌。結果，首批2,000本《埔Journ》很快被掃光，她再加印1,000本，最後成功回本兼有賺。只是，更大的關卡還在後頭。

對於許多記者來說，2019年的香港令人疲憊無力。在《蘋果》工作六年的Vicky，認為記者彷彿只能被動地等待紀錄日復日的抗爭畫面，開始想要另覓出路。她去年6月辭職，全心籌備《埔Journ》。這個想法植根心底多年，但對於雜誌的定位和內容，她憑藉的只是身為土生土長大埔人的好奇心。「大埔人係好關心自己嘅社區。我一直都有個迷思，就係點解我會咁鍾意大埔？」

贏在趣味濃 銷量超預期

為着解答從這個問題，《埔Journ》是Vicky和街坊共同探索的一場實驗。她將雜誌定位為「記錄、討論、參與」，除了單方面向讀者提供大埔的資訊，她更重視藉雜誌達到連結社區的效果。第一期以林村河為主題，除了紀錄其與香港稻米種植的故事，Vicky更特意擺設街站，讓街坊寫下對林村河的看法。

儘管《埔Journ》以大埔為主題，Vicky定位其讀者群是全香港人。「大埔fb group admin都話見到好多入去睇嘅人都唔係大埔人，我覺得市場係ok嘅，所以我哋要做到一個質素，係可以令區外人都想睇。」雜誌不談及只有大埔人才明白的共同回憶，她強調的是新奇有趣的內容，像第一期談及的大埔養珠場，「連好多大埔人都唔知大埔有養珍珠」。熱愛藝術的她，亦重視雜誌的美感。「有一個台灣出版界前輩講過，你買一本書唔一定係因為內容，可能係好奇，或因為書嘅質感所以想收藏。」

Vicky找來一位攝影和一位設計師共同籌備《埔Journ》，首批2,000本雜誌的總成本約為90,000元，每本定價60元正，即要售出超過1,500本才可回本。雜誌發行之前，大埔已有三份免費社區報，包括有鄉事派每兩星期出版10萬份的《大報》、獨立媒體贊助的《埔報》、和由一群中學生創立的《七約之埔》。

面對競爭，她起初也為《埔Journ》的銷量擔心：「人哋免費派時，我憑咩要人畀錢買？同埋好擔心畀人話我借大埔賺錢。」惟各份社區報各有特色，《埔Journ》亦很快被掃光，再加印後已有賺，讀者熱烈的反應亦鼓勵了她。「好多街坊冇諗過大埔出到一本雜誌，佢哋有一本屬於自己嘅雜誌係好開心。我喺大埔長大，我信任呢個區會支持我，而呢個區亦冇令我失望。」

即使成績比預期理想，Vicky其實「冇話特別開心」。為了出版《埔Journ》，她將全副身家一次擲下。首期扣除成本後，所得利潤也要用作出版第二期的儲備資金，她個人實際所得總共只有10,000元──這是她籌備至發行雜誌數月以來，一腳踢負責採訪、推廣、送貨、行政等工作的總收入。為了生計，她需要同時兼任其他散工。「一開頭我冇咩壓力嘅，但到𠵱家要周圍搵收入，搞到少咗時間搞雜誌，呢樣先係最大壓力。」

目前，正籌備第二期的她，因工作繁忙已一再延遲出版期。「其實係惡性循環，冇錢咪只能係咁用自己時間，好似鄉事派用錢就可以解決好多問題，最基本揀紙都唔使睇budget啦。」同時，她亦非常擔心下一期的銷量，因為每一期的收入都將影響再下一期的存亡。「就算第二期都ok，但第三、四、五呢？今次有啲人係五本、十本咁買去支持我哋。但唔知到時社會環境點，又唔知我哋做得夠唔夠好。」

拒眾籌圓夢 寧貼錢出版

曾有人勸Vicky為《埔Journ》眾籌，但她斷言拒絕：「我唔想用人哋嘅錢去完成我嘅夢想。」那可以如何解決資金的問題？有書店建議她加價，但她也堅拒，因為60元是街坊接受的上限。那有辦法削減成本嗎？90,000元成本當中，雜誌出版、發行和上架費佔了一半，但她堅持紙本形式，以幫助香港日漸式微的紙行和印刷廠，亦希望能讓香港人有靜心手捧讀物的機會。

她亦不願削減合作者的報酬，「人哋付出幾多，你要畀返幾多，我希望做到等價交換。如果次次都『喂你幫幫手』，咁咪即係剝削咗佢哋」。她總說自己已經「對唔住」第一期合作的朋友和書店，故下期決定要再多給一點酬勞。那你自己做到等價交換嗎？她尷尬地說：「我就係做唔到囉……我有啲自打嘴巴嘅，我係將自己嘅收入壓到最低。可能做記者成日都覺得本身人工低……」

目前《埔Journ》經營不算穩定，Vicky也認為光靠銷售紙本並不足以維持雜誌運作，故開始經營網店，與不同藝文工作者合作設計和銷售商品，目標市場包括台灣和日本。未來，她亦希望能多舉辦社區活動，進一步推動街坊參與，所得收入將投放於《埔Journ》團隊的歷史研究和調查工作。

Vicky相信，《埔Journ》還是充滿可能性。成功與否，在於自己的心態。「其實大有大做，小有小做啦。『做唔住』係虛構嘅外衣嚟，只係你賺唔到你想賺嘅錢啫，你一開頭期望唔好諗住要賺大錢，咪唔會有咁多限制囉。」訪問一小時後，Vicky又要打工掙錢去了。「如果真係冇人買，咁咪即係我做得唔好，或呢個社區唔需要《埔Journ》，咁我咪發展其他嘢囉。我覺得雜誌係唔會點消耗我嘅意志，記者嘅熱誠係襟燒啲嘅。」