首批科興疫苗最快本周五（19日）到港，但至今仍未在學術期刊發表第三期臨床報告。民主黨批評政府為疫苗度身訂做標準，認為市民在未有數據前不會有信心接種，呼籲當局勿用限制進入處所等「花招」來逼市民打針。

民主黨深水埗區議員袁海文表示，政府為科興疫苗大開綠燈，既未在學術期刊發佈第三期臨床報告，亦未獲世衞批准，批評如同為科興疫苗「度身訂做」使用標準，「係咪呢個（科興）嚟唔到，就要掹鬆啲（標準）呢？」他稱政府此舉無助提升市民對疫苗的信心，認為已可預見低接種率，呼籲當局以數據說服市民，「而唔係用啲花招，（若無打疫苗便）唔准呢樣嗰樣」。

民主黨副主席梁翊婷稱，政府應公開疫苗的審批標準，及定期公佈疫苗在其他國家的使用成效，以供市民參考。她又批評建制派向疫苗專家委員會施加政治壓力，如行政會議成員湯家驊早前要求專家解釋國藥疫苗不能在香港使用的原因，質疑他們自以為「世人皆醉我獨醒」。梁強調決定應建基於醫學數據，不應有政治考慮。

食肆晚市堂食明晚起放寬，但二人限聚令則繼續維持，當局解釋是有待行政會議通過。民主黨主席羅健熙稱行會理應可召開特別會議討論，惟特首及行會成員未有行動，令政策出現不協調，市民無所適從。

政府修例被質疑限制港人出境 羅健熙促改條文

另外，政府日前向立法會提交《入境條例》修訂草案，惹來限制港人出境爭議；保安局之後澄清，修例只影響抵港客機，不影響香港居民出入自由。但羅健熙指，市民對政府的信任度低，若政府想市民相信修例並非用來對付他們的法律武器，便需要修改條文字眼，「保安局出嚟講幾多次都係冇用……法治地區連條文都寫唔掂，可以返屋企」。

新一份財政預算案下星期三（24日）公佈，有指政府今年不會派錢，生果金、綜援雙糧等措施亦有機會取消。民主黨前立法會議員鄺俊宇指，過去兩個月禁晚市堂食，多個處所暫停營業，已令不少市民陷入水深火熱，呼籲財政司司長陳茂波「懸崖勒馬」，勿在此時削減福利，認為政府應全民派15,000元紓民困。

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