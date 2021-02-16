【本報訊】前年8月18日民間人權陣線發起維園「流水式集會」，李柱銘、黎智英、吳靄儀等九名泛民主派人士被控當天組織和參與非法遊行，昨日開始在西九龍法院審理。部份被告上庭前展示橫額，宣示「五大訴求，缺一不可」口號，其中李卓人呼籲港人堅持追求民主自由，「今年係牛年，我哋個個都好硬頸，為民主硬頸」。庭外被告高叫「和平集會無罪」，庭內辯方將爭議未經批准集結罪行是否違憲，並擬援引早前辭任監警會國際專家組的英國教授Clifford Stott的專家報告抗辯。

被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘、區諾軒。開庭前，何秀蘭、何俊仁、梁國雄等人在法院大樓外拉起橫額，高叫「五大訴求，缺一不可」 、「和平集會無罪，反對政治檢控」等口號，又舉起三指手勢，寓意反抗極權。

國安法官胡雅文主審

李卓人發言表示，本案只是眾多司法抗爭案件之一，他為很多手足被政治檢控、法治淪為政治工具感到痛心，「希望香港市民繼續高舉大家應有民主自由權利，繼續行落去」。

各被告共同被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪。李卓人庭上答辯時表明「反對政治檢控」，梁國雄同謂「集會無罪，反對政治檢控」。主審的區院法官兼國安法官胡雅文提醒，只需表達認不認罪。區諾軒和梁耀忠昨認罪，其餘被告不認罪。各被告保持距離就座，有半數被告獲安排坐在被告欄外。黎智英昨由囚⾞押解至法院，步入被告欄後，其他被告向他揮手打招呼，黎亦向旁聽席笑着點頭致意，有旁聽者高呼：「頂住呀肥佬黎，其他人身體健康！」

庭上透露，何俊仁和李柱銘打算呈交專家報告，涉及人群管制及人群心理方面意見。據了解，報告由英國專家Clifford Stott撰寫，他前年出任監警會國際專家組，協助審視與示威相關的警務工作，惟其後五名專家組成員集體請辭。Stott後來獨立發表研究，批評警方行動戰略失敗。

控方表示，報告與本案的憲法挑戰有關，控方冀先閱讀報告，考慮需否補充證據，故未能開案傳召證人。代表何、李的資深大律師駱應淦解釋，早前收到關於警方行動指令的供詞，才決定製作報告，昨天尚未能呈交。法官質疑，預審時辯方沒提及有專家報告，法庭昨日才得悉；案件即將開審，辯方仍未取得報告，未知能否趕及昨天辦公時間內交予控方。最終法官批准押後至今早開審。

控方料有七名證人，並會播放多段影片，包括警方交代反對民陣遊行的記者會、民陣公佈「流水式集會」安排的記招、遊行過程的新聞片段等。被告黎智英目前因國安法案件而還柙，他明日將到高等法院申請保釋，需缺席本案，法官建議屆時觀看控方影片。

預計待舉證完畢，控辯雙方會爭辯法律議題，包括把組織或參與和平集會遊行定為罪行是否過度限制自由；警方禁止遊行的權力是否違憲，尤其當集會遊行目的是批評警方，警方涉利益衝突和有偏頗之嫌；上訴委員會制度是否公平公正公開。審期暫定為10天。

爭議對日後集會影響深遠

法律爭議對日後行使集會自由隨時有深遠影響，控辯雙方派出多名大狀參戰，律師席要臨時加位。被告律師團隊分別由戴啟思、潘熙、何沛謙、駱應淦等資深大律師率領；黎智英委聘余若薇代表，但余因接觸武漢肺炎患者而須隔離，黎的另一位代表資深大狀蔡維邦昨稱，余完成隔離後會盡快加入審訊。控方由資深大狀余若海領軍，配搭大律師林芷瑩和律政司檢控團隊。旁聽席同樣坐滿，席中有公民黨主席梁家傑、佔中發起人陳健民等泛民人士。

案件編號：DCCC536/20