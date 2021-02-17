專業教育學院（IVE）行政助理被指於前年6.12當日，在住所內多次使用電腦入侵警方內聯網系統。他否認不誠實取用電腦及意圖不誠實取用電腦等三罪，今在西九龍裁判法院受審。控方專家證人供稱，被告當日曾四度嘗試登入涉案內聯網，但僅一次成功登入，其間被告雖然曾嘗試查閱警員通訊錄，但不成功。惟專家同意，被告的行為對內聯網運作沒造成任何影響，他亦從未曾在警員通訊錄中進行搜尋。

被告梁柏穎（25歲）被指於2019年6月12日為不誠實地使自己或他人獲益，取用及企圖取用香港警察內聯網「Point From Home」服務的電腦伺服器。被告另面對一項刑事毀壞罪，作為上述兩罪的交替控罪。

控辯雙方的承認事實指出，有人在一個名叫「612戰術公海」的Telegram群組內，公開登入警方內聯網及搜尋警員通訊錄的資訊，包括網址、登入賬戶等。案發當日，警方發現疑有不尋常登入後，立即停止網絡服務，並下載有關登入日誌。

四次嘗試登入僅一次成功

紀錄顯示，被告於當日下午5時36分至46分期間，曾經使用同一個IP位址及四個不同賬號，四度嘗試登入該網站，當中僅一次成功登入。被告被捕後，在警誡下表示：「噚日我見到有人登入警察網站，我先試下登入，我唔知道咁樣做係犯法。」

控方先傳召網絡安全及罪案科警員鍾浩揚，他今以鑑證專家身份作供。鍾供稱，警方內聯網內有多項功能，包括訊息、告示欄及通訊錄等。案發當日，警方案件主管懷疑有人非法登入警察內聯網，並搜尋了警員通訊錄，遂指示他下載有關紀錄。

鍾在辯方盤問下供稱，被告當日在涉案內聯網有652項活動記項，但當中很多記項是空白的，顯示他沒有動作，而且沒紀錄顯示他曾在警員通訊錄中進行搜尋。鍾又同意，雖然被告成功登入內聯網後做了數個動作，但對內聯網運作沒造成任何影響。

辯方：被告沒得益或非法意圖 只為滿足好奇心

其後控方傳召警務處合約分析員陳仁聰出庭，以電腦系統分析專家身份作供。陳供稱，警察內聯網內有大量非供公眾查閱的資訊，例如警方各部門的策略行動計劃等。瀏覽紀錄顯示，被告當日使用Google搜尋器搜尋警方內聯網「Point From Home」，並於下午5時36分成功登入內聯網，並進入網站首頁。其後被告曾按下進入警員通訊錄的鍵鈕，但不成功。網站自動登出後，被告嘗試再登入網站，但均失敗。

陳又透露，發現系統被非法登入後，當晚已立即暫停互聯網系統的運作。其後為了保障警員私隱，系統更新了通訊錄的警員個人資料，包括刪除了初步警員的所有個人資料，並刪除了督察或以上級別人員的姓名，僅顯示警員編號、電話號碼及電郵地址。直至同年9月9日，該內聯網才恢復服務。

辯方透露，答辯重點為被告的意圖，雖然他成功登入涉案內聯網，但沒有從中獲益。而即使法庭認為他有獲益，亦沒證據顯示他有不法企圖，因其行為僅為了滿足好奇心。聆訊繼續。

【案件編號：WKCC1715/20】

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