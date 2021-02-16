【藍店襲擊案】

【本報訊】大學男生去年初在西九龍中心拍攝「藍店」空姐牛肉飯時，被指拍攝便衣警食客，事後卻遭指控用電筒襲擊。便衣警聲稱被綠光照射後「隻眼好似吹脹咗咁」，當日雖然便衣用膳，但因腰間裝備令衣服隆起，很易可分辨他是警員。他否認有警員在警署內以槍柄掃抹被告衣服，然後謂：「支槍有晒你衣物纖維，信唔信告你搶槍襲警？」

案件昨開審，被告何梓洋（24歲）被控普通襲擊罪，指他於去年1月14日，在深水埗西九龍中心8樓美食廣場內，襲擊警長3712李智健。李供稱，案發當日與警署警長黃佩琴及偵緝警員14799梁志康往「空姐牛肉飯」用膳，其間他突然被一道綠色光束從遠處照射雙眼，立即感不適；未幾被告繞過他並拿出手機偷拍他們，他隨即站起拘捕被告。

公眾席傳嘲笑聲

庭上播放案發片段，李質問被告：「你做乜影我相？法庭已經頒佈咗，影我相侵犯我私隱。」隨即多人大叫：「邊個知你係警察呀？」辯方問李，旁人如何能辨識其警察身份，李自言「因人而異啦」，又指「正常人好難判斷警察身份」，但當時腰間裝備令衣服隆起，「今時今日會好易分別出嚟」。公眾席上隨即傳來嘲笑聲。辯方指李當時沒佩戴委任證，問李「有冇大叫我係警察」，李稱沒有。

李其後於庭上即席開電筒射向庭內暗角示範案發情形，並指「當時再光啲」。辯方指出，其醫療報告顯示他在12米距離內，只能看到六米內的景象，李聞言緊張，反問：「幾時寫？」強調現時視力正常。辯方質疑李誇大傷勢，李否認。被告被帶回警署後，被搜出涉案電筒。辯方指，有警員將被告的頭撞牆至流鼻血，最終被告需入院治療。李否認。

女警長黃佩琴供稱，案發時見李的臉上有綠光，循光線來源發現被告以電筒照射李的眼睛。她指照射過程持續兩至三秒，她全程注視着被告，從未移開視線，直至被告起身離開他位置。黃立即向李表示「着藍色外套嗰個四眼仔照你」，李回答「係呀，俾人照呀，我隻眼有啲痛」。光頭警14799梁志康隨後出庭，遭辯方質疑在警署內威嚇及襲擊被告，梁一概否認。聆訊今續。

案件編號：WKCC2595/20