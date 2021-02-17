建制派為進一步縮窄港人表達自由，力促政府立法禁止侮辱公職人員。公務員事務局局長聶德權今日被建制派追問相關立法進度時，因指相關研究是由保安局而非公務員事務局負責，一度激起建制派議員不滿並圍攻。聶德權並稱，當局一直嚴肅跟進反修例事件中參與非法公眾活動而被捕的公務員，指目前仍在接受調查或正進行訴訟程序的有28人，正被停職及進行相關紀律程序；另有部份公務員在試用期內，因犯事、被捕或判罪而被終止聘用。

聶德權今早出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議，被多名建制派議員追問侮辱公職人員立法進度。聶德權回應稱：「現時有關嗰個研究，應該係由保安局做緊，特區政府就呢個問題，我哋會去睇，但現階段應該未有具體嘅嘢可以向委員會報告。」

葉劉稱立法不應只針對辱警

聶的回應激起多名建制派議員不滿。民建聯議員葛珮帆炮轟港府拖延立法，她說：「保護公職人員有尊嚴地執勤和工作，我覺得係公務員事務局的責任，我就唔想睇到到公務員事務局同保安局互相推嚟推去。」新民黨主席葉劉淑儀亦斥，政府立法時不應只針對「辱警」，要確保全部公務員不受侮辱，又指聶應和保安局商討，「到成熟嘅時候，唔係應該係保安局（負責），而係應該你負責。」

被建制派圍攻下，聶德權即否認當局就辱警罪和侮辱公職人員罪「推嚟推去」，「我只係交代現時嗰個情況係點，到最後要處理呢個問題，特區政府一定成個政府咁去做」，又重申政府至今未有相關立法時間表，「所以冇乜具體嘅嘢可以同委員會交代。」

聶德權：公務員培訓加入《國安法》內容 完成課程或成晉升條件

公務員將要於本月底前宣誓或聲明擁護《基本法》及效忠特區，聶德權被問到何時交代因不願宣誓而離職的公務員數字時，只稱部門直至本月底仍在整理相關資料，相信要到3月，相關數字才會較為明朗。

另外，聶表示計劃臨時選址為北角政府合署的公務員學院會於今年內成立，長遠選址觀塘則要待明年向財委會申請撥款、料2026年底完工。他續指，當局將為新入職公員培訓加入有關《國安法》的內容，有關課程不設考試，但完成課程或成晉升條件，同時當局會以多管齊下方式加強公務員的國家事務及《基本法》培訓。

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