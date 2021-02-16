在疫情陰霾下，新手媽媽既要抗疫又要湊仔，更害怕BB會生病中招，承受前所未有的壓力。中文大學醫學院兒科學系榮譽臨床副教授兼兒科專科醫生溫希蓮表示，最常擔心為嬰兒會發燒及氣喘，也有人產後壓力爆煲，「成日唔夠瞓又好多嘢愁」，要找醫生傾訴。新手媽媽應要安排時間讓自己休息和「放空」，做些放鬆身心的事情。

受疫情影響，有不少新手家長都會擔心「惹病畀BB」，平日盡量減少帶BB出外，有懷疑便會致電診所查詢，例如隔幾日就會致電問：「呢個情況係咪正常？」或進行視像診症。惟欠缺臨床觸診、聽肺等檢查，有時會較難作出準確診斷。一般會建議家長若嬰兒出現下列感染的症狀或表現，包括發燒即攝氏37.5度或以上、呼吸急促、食慾不振或好攰、好唔精神，應帶往求醫。如6個月以下嬰兒有這些症狀，對身體的風險特別大，要盡快送往急症室求診。

【BB適當穿衣防假發燒】

不少新手媽媽都會擔心嬰兒着不夠衫、保暖不足會致病。但穿衣過多，反而會令嬰兒身體過熱致「假發燒」，過往都曾接獲一些假發燒求診個案，體溫可達37.5至38度，為家長帶來虛驚一場。建議平日將室溫調校到大約攝氏24至25度，例如在天冷的日子開暖氣，在這個環境下，家長可為嬰兒穿上一件底衫、一件「面衫」，加一張薄薄的被子，若晚上氣溫再下降，可加多一張睡袋型的被子作包裹。要了解BB夠不夠暖，並非觸摸手仔腳仔，而是觸摸頸部、腋下或大髀「摺位」，若感到較熱或出汗，便反映穿衣太多了。

【發燒忌服舊藥】

臨床上引起嬰兒發燒的原因，常見包括感染過濾性病毒（可能伴隨咳嗽等其他上呼吸道感染症狀）、出疹或尿道炎等。如發現嬰兒的額頭、面部、頸部或其他位置比平時很熱，有懷疑應盡快探熱。3個月以下嬰兒宜腋下探熱，3個月或以上建議可用耳探，體溫為37.5度或以上便屬發燒。有家長會向嬰兒餵服退燒藥，尤其對上一次生病吃剩的藥物，然後作出觀察；其實不建議此做法，一旦病情轉差，出現細菌感染，可致入血或上腦，帶往求醫是最好方法。在求醫之前，避免嬰兒穿衣太多，保持室內空氣流通，也可以用暖水抹身幫助身體散熱。另外，嬰兒在注射疫苗後，也有機會出現發燒，視乎不同疫苗，可在接種2日至2星期出現。

【鼻塞VS氣喘】

嬰兒透氣有聲、感到比平時辛苦，都會令新手媽媽很擔心。其實嬰兒透氣時有聲，可以由鼻塞或氣喘造成，鼻塞通常與鼻垢有關，適當清潔例如用棉花球、生理鹽水處理，可作改善。至於氣喘，可與呼吸道感染，甚至氣管炎、肺炎有關，切勿忽視。當嬰兒出現氣喘時，透氣會變得急促、呼吸時肋骨郁動的幅度也會較大，鼻塞不會有這些情況。有懷疑最好諮詢醫生意見。

【湊BB太辛苦要適當減壓】

新手媽媽天天忙於餵奶、湊仔，又要兼顧防疫工作，往往缺乏休息。宜與家人分工合作，「媽媽應注重餵人奶，所以BB飲完奶要瞓覺，媽媽喺呢個時間都應該要去瞓，爭取休息時間，畀身體有好狀態，家務就留畀屋企人負責」。礙於網上資訊氾濫，往往令人感到「唔知信邊個好」。建議可瀏覽政府如衞生署、母嬰健康院提供的資訊，不應道聽塗說。一旦出現婆媳糾紛，不妨找中間人如丈夫作出商量和協調，減少正面衝突。此外，除了要注重休息，都要給予自己放空的時間，例如做一些可以放鬆身心的事情，包括聽音樂、做運動等，也可找好朋友傾電話訴苦作減壓。時常覺得唔開心、非常焦慮、感到擔驚受怕、突然無故哭泣、為了一些做錯的事情感到很自責，都可能是產後抑鬱的表現，有需要時應向醫生求助。

【新手媽媽減壓貼士】

●與家人分擔育嬰工作，例如與丈夫分工合作

●媽媽要專注餵母乳，所以BB睡覺時，媽媽也去睡覺，爭取休息時間，家務宜交由其他家人負責

●可從衞生署等政府網站，了解育嬰資訊，或諮詢醫生意見，避免道聽塗說

●有私人放空時間，做一些令自己放鬆的事情去減壓

●遇到問題或壓力要找好朋友傾訴或外界支援

●丈夫可作為中間人或聆聽者，協助處理婆媳不和問題

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