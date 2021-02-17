政府昨宣佈將於明日年初七（18日）有條件放寬部份防疫措施，容許部份場所包括主題樂園重開。海洋公園今表示會於明日（18日）起重開；香港迪士尼樂園亦會於周五（19日）起重開，每周開5日，逢周二、四閉園。兩個主題樂園均會繼續採用網上預約制度，訪客進入樂園前須掃瞄「安心出行」或登記個人資料。

海洋公園今發新聞稿表示，將於明日（18日）起重開，而網上預約系統將於今午5時起接受入園預約，每日名額有限，額滿即止。

迪士尼樂園則在周五（19日）起重開，逢周二、四閉園，同樣需要網上預約入園。有關預約於明日（18日）上午10時開始，進行預約時須作出健康申報，填寫姓名及聯絡電話，並以有效門票或會員卡預約到訪日期。樂園於指定地點，例如樂園正門 入口、餐廳以及酒店康樂部範圍等都已設有「安心出行」場所二維碼， 方便賓客可以下載及使用「安心出行」流動應用程式記錄到訪。

迪士尼樂園並推出香港居民專享「雙重慶祝」優惠，以港幣688元入園兩次，訪客可以在到訪樂園前7日內，預約登記入園，「奇妙處處通」會員可根據不同會籍級別優先在到訪前8或9日內預約。

入園要掃「安心出行」或登記資料

兩個主題樂園亦會按照政府最新的防疫指引，所有訪客進入園區前均須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間。迪士尼樂園指已在樂園正門入口、餐廳以及酒店康樂部範圍等設有「安心出行」二維碼。主題樂園的所有員工，包括涉及運作的演藝人員都要在重開前及每14天定期進行病毒測試。

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