首批科興疫苗最快本周五到港，惟外界關注注射疫苗後會否出現意外，影響健康。食物及衞生局向立法會財委會申請10億撥款，為接種武漢肺炎病毒疫苗後出現異常事件設立保障基金，財委會將於下周五（26日）審議。局方所提交的文件顯示，如有人接種疫苗後死亡，最多可獲賠250萬，受傷則最多可獲賠300萬。根據文件初步建議，申索應在接種最後一劑疫苗起計2年內向保障基金提出。

根據食衞局向財委會提交的文件所指，由於疫苗製造商不會向風險未獲保障的市場供應疫苗，但現時不會有與「2019冠狀病毒病大流行」相關的保險，故局方建議設立保障基金，並在「一般非經常開支」下開設一筆10億元的保障額，以免限制或延誤獲得疫苗的進度，並支援接種疫苗後受嚴重影響的人士。

文件中指出，保障基金涵蓋的「非預期嚴重異常事件」包括面癱、類速發或速發嚴重過敏反應、死亡、「吉巴氏綜合症」、敗血症、血小板減少症等。局方強調，並非在清單上的所有事件均被視為有資格索償，局方須對事件的嚴重性進一步分類。

事主可獲發一筆過款項 金額由保障基金釐定

局方在接獲異常事件或關注事件清單所列的嚴重異常事件的報告後，受影響者如符合以下條件，將可獲發一筆過款項，金額以保障基金就該事件所訂的數額為準。條件包括「該嚴重異常事件已得到註冊醫生證明」以及「專家委員會的評估結果，未能排除該事件與接種政府疫苗接種計劃下提供的新冠疫苗有關」，意味受影響者或會被要求接受由公營醫療系統的醫生作醫學檢查。

賠償金額方面，局方根據接種者年齡和身體狀況，訂出不同賠償金額。如接種疫苗後死亡者，40歲以下最多可獲賠250萬、40歲以上則為200萬；假如接種後受傷者，40歲以下最多可獲賠300萬、40歲以上則為250萬。申索應在接種最後一劑疫苗起計2年內向保障基金提出。

局方亦指，即使申索人獲得保障金，仍可循民事訴訟向「須對其身體傷害負責的人士」索償。然而，申索人並不可獲雙重保障，假如申索人最終獲得法院裁決賠償額，其先前從保障基金獲得的保障金將從該筆賠償額中抵銷。

接種武肺疫苗嚴重或非預期異常事件列表

1. 急性外周面部癱瘓 （貝爾面癱）

2. 類速發嚴重過敏反應

3. 速發嚴重過敏反應

4. 由醫護人員或公眾認為免疫接種引起的任何其他嚴重和異常情況

5. 死亡（與武肺疫苗接種相關的異常事件）

6. 殘疾（與武肺疫苗接種相關）

7. 腦脊髓炎

8. 腦病

9. 吉蘭．巴雷綜合症 （又名吉．巴氏綜合症）

10. 住院治療 （與武肺疫苗接種相關的異常事件）

11. 膿毒症

12. 敗血症

13. 血小板減少症

14. 中毒性休克綜合症

15. 橫貫性脊髓炎

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