自2019年反送中運動以來，數以千計人士被捕，法庭已處理數以百計案件，首次有司法機構職員基於保護證人為由，限制記者內進。西九龍裁判法院今早審理沙田區議會副主席黃學禮涉阻差辦公案，法庭原本安排庭內有7席記者席，惟今早突然禁止排第5至7位置的記者入內旁聽，聲言要「保護屏風後的匿名證人（警員）」，只容許4名記者入內，餘下記者必須待匿名警員作供完畢才可入內，記者周旋近兩小時，始獲安排入內站立旁聽，惟證人早已作供。

本案源於浸大學生會前會長方仲賢於2019年8月6日在深水埗購買觀星筆後，被警方以涉嫌藏有攻擊性武器罪名將他拘捕。事件引來巿民深夜包圍深水埗警署聲援，其間警方多次施放催淚彈驅散人群，沙田區議會副主席兼松田選區議員黃學禮到場了解時，被防暴警制服拘捕。

黃被控一項阻撓正當執行職務的警務人員罪。控罪指他於前年8月7日在長沙灣政府合署外阻撓正在執行職務的警員A。案件今在西九龍法院第五庭開審，由裁判官劉淑嫻負責審理。

有關證人須匿名的案件，過去一年法庭已處理數十宗，就保護證人的安排已富有經驗，包括設置屏風，或由控方向法庭申請經法官通道離開。司法機構在本案原本安排庭內有7席記者席，惟司法機構高級新聞主任黃梓勳今向已領取籌號的記者表示，只容許領取首4名籌號的記者入內旁聽，理由是要「保護屏風後的匿名證人（警員）」，並謂由於疫情緣故，庭內座位已減半，強調無法再安排多一個記者入內，即使「企位」也不可以。

記者多次追問黃梓勳限制記者人數入內的理據，黃多次以「法庭安排」去回答；記者再追問究竟是否裁判官的決定，黃均避而不答。至於為何不在遮擋證人設施方面作出改善，而倉促不准其他記者内進，及是否他擅自限制記者人數，他只說「法庭」安排。

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