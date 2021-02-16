【本報訊】近日確診數字回落但無助挽回政府民望。香港民意研究所昨發表最新特首民望，特首林鄭月娥（圖）的最新評分為31分，支持率為18%，為去年9月以來新低，反對率為70%，民望淨值達負52個百分點。有學者斥林鄭只揣摩北京意思行事，不顧香港民意，倡高官薪金應與民望水平掛鈎。

42%受訪者給予零分

香港民研繼上月18至22日後，再於本月2至4日，由訪問員隨機抽樣電話訪問1,018名市民。兩次調查之間港府多次封區，林鄭亦曾出席由建制派掌控的立法會答問大會。調查顯示，市民對林鄭的最新評分僅31分，有42%受訪者更給予林鄭0分，其支持率為18%，為去年9月以來新低，反對率為70%，民望淨值為負52個百分點，最新評分及民望淨值分別比半個月前分別微跌1分及3個百分點。

司長方面，財政司司長陳茂波的民望雖然為三司中最高，但評分也低至35.2分，民望淨值則為負21個百分點，比一個月前下跌7個百分點；創去年5月以來新低，其次為政務司司長張建宗，評分為31.2分，民望淨值為負31個百分點，為去年12月以來新低。至於長期民望包尾的律政司司長鄭若驊，評分只有23.8分，但已是2019年6月反修例運動以來新高，民望淨值為負50個百分點。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛指，林鄭民望維持低位，市民已見慣不怪，他強調不民主政府正是希望人民對民意感「麻痹」。他續指，港府除要應對港人，也要應付北京，但民意能科學化地透過調查顯示，「上意」則只能揣摩，港人絕不能任由港府只顧「上意」，他直言若科學地看待民意，特首與司長的薪酬應與民望掛鈎，「如果評分得兩到三成，佢哋兩折三折支薪得唔得呢？」