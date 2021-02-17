壹傳媒創辦人黎智英就國安法案件再次申請保釋前夕，警方再檢控一名29歲律師助理，指其涉嫌串謀黎智英協助李宇軒越邊境到台灣，另指他串謀黎、黎的助理Mark Herman Simon及現已流亡海外的「攬炒巴」劉祖迪請求外國或境外機構制裁中國及香港特區政府，違反國安法。助理被控串謀勾結外國勢力等兩罪，下午押解西九龍法院提堂。

控罪書未有列出被告陳梓華（29歲）報稱從事甚麼職業。被告被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及一項「串謀協助罪犯」罪。被告的親友於庭外透露，被告將由資深大律師祁志代表。控方由高級助理刑事檢控專員周天行代表。

勾結控罪指控被告在2020年7月1日至2021年2月15日間，與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

協助罪犯控罪則指，被告於2020年7月某日至2020年8月23日間，在李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國或境外勢力危害國家安全罪）後，知悉或相信該李宇軒就該罪行有罪，與該李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控該李宇軒。

黎智英現正就前年8.18非法遊行受審；去年他先後因涉嫌違反工業邨地契而被控串謀欺詐，以及被指發表言論要求外國制裁中國或香港，被控港版國安法下的勾結外國勢力罪，兩案均不獲總裁判官蘇惠德批准保釋。其後他獲高院法官李運騰批准以合共1,000萬元擔保金保釋，但律政司上訴，國安法保釋爭議鬧上終審法院，黎被終審庭撤銷保釋再度還柙。黎智英將於明早在高等法院法官彭寶琴席前再申保釋。

根據港區國安法，觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪處」，可判3年以上10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

【案件編號：WKCC 624/21】

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