武漢肺炎第四波疫情逐漸緩和，政府宣佈明日食肆（18日）恢復晚市堂食，每檯可由2人增至4人等，惟光顧市民要強制掃「安心出行」二維碼（QR code）或留下姓名、到訪時間及電話等個人資料，食肆需保留資料31日。黃店「開餐 Dine Inn 」負責人Eddy 稱已經預備資料卡，客人填寫後自行投入密封資料箱，保留31日後便會銷毀，強調不會要求客人使用QR code。他坦言，有心理準備將有執法人員巡查，惟依足政府宣佈的措施，「佢要留難，佢要告，我都冇辦法 。」

《蘋果》今早到開餐的灣仔分店，店外貼有「安心出行」的QR code，而下方則畫有「健康馬」的圖案，上方則貼上「不可一不可再，向『掃碼』說不」的標語。店內亦貼有文宣，談及「安心岀行」程式的隱憂。

Eddy強調不會要求客人使用「安心出行」，員工亦不會查閱所收取的顧客資料，3間分店每日所收集的資料卡，會送往辦公室的密封收集箱，保留31日後銷毀，「做食肆冇權查客人資料，所以顧客自己填完，自己掉入（資料收集）箱。」

他說曾考慮用網上填表方式，惟始終擔心資料上載至雲端伺服器或增加資料外洩風險，經考慮後，決定用紙本記錄，「起碼親手銷毀，我哋會安心啲。」他指政府的措施增加店舖行政負擔，亦有心理準備將有執法人員巡查，惟依足政府指示，「佢要留難，佢要告，我都冇辦法 。」

他指，「安心岀行」防疫成效不彰，沒有黃店或市民想使用或想向政府交岀電話號碼等資料，批評措施也是「政治操作」，「你要食飯嘛，你話嗰市差，咪夾硬喺完全冇需要下封區、停晚市堂食，最終逼你就範。」

「唔好佢進一步 你退十步」

網上近日岀現爭論，有人認為黃店跟從政府政策，要求客人留資料，等同「跪低」，亦有黃店已選擇放棄晚市堂食，寧願繼續捱，也不想遵從新政策。

Eddy認為，這個情況如同《國安法》實施時，黃店內部份文宣因違法而不能繼續張貼，「如果繼續死撐，我寧願犯法都要貼岀嚟，係咪嗰啲先係真黃店？」他說店內仍貼有文宣，不會完全配合政府要求食客使用「安心出行」，「佢進一步，你咪退一步，唔好吓吓話佢進一步，你退十步。」

料晚市生意額升2至3成

他指出，食肆位處市區，恢復晚市堂食後，放工後或須晚上開工的打工仔女可以光顧，料晚市生意額較現時提升20、30%，而人手安排也會恢復如以往晚市堂食般，例如兼職的樓面員工可由2人增至4、5人。他續說，每間店都有各自處境、選擇，希望可於有限空間繼續生存，「我開舖頭希望養年輕人，佢哋多啲工作地方，我都希望生意好，唔係只係為錢，而係希望成個黃色經濟圈，可以話畀對家聽，我哋可以贏。」

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