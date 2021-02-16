政府降低大廈強制檢測門檻，卻漠視喉管播毒隱憂。三無大廈喉管接駁混亂，即使居屋屋苑亦不能倖免，其中九龍灣麗晶花園早在去年12月爆出喉管播毒。《蘋果》巡視5個與該屋苑入伙年期相若、喉管接駁亦近似的居屋屋苑，發現近6成隔氣管不設防虹吸裝置，違反《建築物條例》。有專家指出，若隔氣管沒有防虹吸功能，多戶同時沖廁便有機會抽乾隔氣管的存水，成為病毒傳播媒介。

記者 伍雅謙

本港大部份樓字均採用單管式糞渠設計，包括麗晶花園與03年爆發沙士的淘大花園，即所有污水包括廚房、廁所、浴缸及地台，均經同一柱糞渠排放。若有住戶不幸染疫，而同一柱糞渠的喉管有受損滲漏，又或喉管隔氣管存水被抽乾，病毒便有機會經喉管傳播。

《蘋果》早前巡視5個與麗晶花園入伙年期相近、同樣為私人參建的居屋屋苑，包括將軍澳安寧花園、富寧花園、大圍海福花園、大埔廣場及鰂魚涌康山花園，5屋苑喉管接駁均與麗晶近似，都使用單管式糞渠，以及喉管設於三面牆身包圍的「天井」，或有機會出現煙囪效應。

因屋苑涉及大量喉管，《蘋果》在每個屋苑隨機抽取其中一柱糞渠觀察，撇除因角度、衣物或棚架遮擋等無法視察的因素，統計當中有多少個隔氣管出現問題。結果顯示，共有56.66%隔氣管不設防虹吸功能，當中以富寧花園及大埔廣場最嚴重，一柱糞渠便分別達100%及76.19%喉管不設防虹吸隔氣。康山花園情況較佳，隔氣管沒有防虹吸的比例為16%，安寧花園及海福花園則分別是41.1%及50%。此外，海福花園及大埔廣場各有3個及1個隔氣管，出現明顯老化及破損。

根據《建築物條例》，排水系統包括坐廁、洗手盆及浴缸等，須設有效的隔氣管及反虹吸裝置。

香港持牌水喉匠總會主席莫鈞雄亦分別到現場及透過相片觀察，指出富寧花園及大埔廣場的情況較嚴重，強調無論U形或樽型隔氣管，均應採用防虹吸設計。他解釋，隔氣管內的存水，用作阻隔糞渠的臭氣入屋，但若有10多層用戶同時沖廁，虹吸作用會扯走隔氣管的存水，病毒便有機會透過喉管進入室內。

莫補充，地台去水位最接近糞渠，故一般會先扯走地台隔氣管的存水，高低層單位被扯走存水的機會均等，高層單位的虹吸作用較大，但低層單位除承受虹吸作用外，亦需抵受糞渠氣壓，「（總之）你個單位冇用到（防虹吸隔氣），咪有機會有臭氣入屋囉」。

對於有近6成隔氣管沒有裝設防虹吸功能，莫直言不感意外，稱只要單位曾裝修，均有機會被更換成沒有防虹吸的隔氣管，「裝修師傅都唔識做呢啲嘢，好似麗晶花園為例，係個別單位裝修之後就咁嘅樣」，建議涉及排水系統的改裝，最好由專業有牌的水喉師傅安裝。

是次觀察亦發現有屋苑隔氣管老化及破損，有隔氣管甚至已「穿窿」，亦有隔氣管整個脫落。莫表示，如隔氣管破損，「啲臭氣或者病毒氣體，就會停留喺天井度」，連同風向等因素，便容易產生煙囪效應，令病毒傳播至其他單位。他提醒，附近住戶如開啟廁所抽氣扇，廁所會呈負氣壓，病毒空氣可經窗或窗隙進入廁所，「最好方法係廁所門唔好閂死」，以平衡室內氣壓；有關住戶則宜將地台去水位暫時封實，以免臭氣入屋，並盡快更換隔氣管。

經歷2003年沙士後，莫指不少新落成的公營或私營住宅樓宇，喉管均已採用防沙士設計，即將洗手盆或鋅盆的污水流入隔氣管，確保隔氣管長期保持一定存水。他建議政府可為沙士前落成的樓宇進行每5年的排水系統檢查，以確保住戶安全。

安寧花園及大埔廣場客戶服務處均指，已經常提醒業主妥善保養單位的排水渠管，如發現有損壞，會立即通知業主盡快維修或更換。負責康山花園管理的港鐵則回覆，管理處已有裝修指引，要求單位住戶進行裝修工程時須符合相關法例。富寧花園及海福花園管理處則至截稿前未有回覆。

屋宇署表示，根據《建築物條例》及其附屬規例，衞生設備（例如坐廁、洗手盆、浴缸等）須按規定設有隔氣彎管及反虹吸的設施，以防止因排水系統的氣壓變化，令隔氣彎管內的水封流失，導致排水系統中的氣體進入單位內。若署方發現有排水系統欠妥，會向業主發出渠務修葺令要求其糾正，任何人無合理辯解而沒有遵從渠務修葺令，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁1年。

該署又指，自2010年實施「小型工程監管制度」，業主可委任註冊承建商，豎設、改動或拆除其單位的排水系統，以確保符合規定。雖然該署表示，自去年起增加涉及上述排水系統的小型工程實地審查，但就指未有就視察隔氣管及反虹吸管的個案統計數字。

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