【本報訊】本報早前報道，內地回收場因歲晚收爐暫不回收發泡膠箱，導致農曆新年期間荃灣楊屋道街市及附近一帶的菜檔外出現兩米多高的發泡膠山。有區議員促政府建立回收菜箱系統，尤其於農曆新年期間加強回收，惟環保署僅卸膊式回應，稱期望不同持份者商討如何解決問題。

稱期望持份者商討解決

荃灣區議員趙恩來年廿八至年三十均有到場視察，惟未見警方加強執法，直到昨天發泡膠箱堆積情況才開始好轉。

趙恩來形容該處垃圾管理規劃落後，需步行約10分鐘才到達最近的垃圾站，「（商戶）推一車發泡膠去垃圾站，來回可能要半個鐘，喪失咗喺舖頭幫手半個鐘嘅時間，仲點行去做回收？」

區議員譚凱邦建議食環署及環保署在街市及外圍設立指定收集區，並要求商戶將發泡膠箱分類。署方亦應在街市設置發泡膠冷壓機，即場壓碎爛箱回收再造。

「迷失的寶藏：發泡膠回收行動」上星期協助食環署回收該處發泡膠箱，項目經理李家銘指，以機構規模難以處理棄置物，三日內只處理了楊屋道一帶共669.2公斤發泡膠箱，佔棄置量一成，形容「救得幾多得幾多」，其餘要由食環署棄置於堆填區。

環保署回覆查詢時未有表明日後如何改善，但指發泡膠回收成本效益低，而個別街市已有人每天收集發泡膠箱重複使用，此舉已屬減廢安排，期望不同持份者商討如何解決問題。

食環署稱已加派人手處理，又指如發現有人在公眾地方非法棄置垃圾，會發出定額罰款通知書，但未有交代上星期於該處巡查及票控數字。