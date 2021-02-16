【本報訊】中國各省自去年起實行「健康碼」制度，以紅、黃、綠三種顏色顯示市民染疫風險，有侵害私隱之嫌，惟港府打算與內地看齊。商經局長邱騰華昨接受商台專訪時透露，政府正考慮逐步引入類似互認「通行卡」的安排，令經貿活動在疫情下安全進行。民主黨主席羅健熙批評，港府「自主地去抄」內地抗疫措施，對疫情毫無幫助。

商經局長邱騰華在專訪中表示，經濟困難時疫情是最大的敵人，與內地通關的安排須待疫情好轉才會考慮，認為內地疫情管控理想，不想香港成為國家的缺口，引致疫情再次爆發。他又指須視乎第四波疫情發展，決定是否重啟「旅遊氣泡」。

羅健熙斥照抄內地無助抗疫

邱更透露，港府正考慮逐步引入類似互認「通行卡」的安排，透過加強病毒檢測及管理人群等，令一些大型展覽等經貿活動能在疫情下安全進行，但未有解釋計劃詳情及何時實施。

民主黨主席羅健熙炮轟，通行卡做法「嘥氣」，目的只為搜集市民的出行紀錄，對抗疫根本沒有任何幫助。

羅健熙又批評，港府往往「自主地去抄」健康碼等內地措施，「你可以睇到個政府冇乜自主性，或者係自主地去抄大陸嘅一啲措施，但呢啲其實係唔會成功」。

前立法會議員毛孟靜亦質疑，對通行卡互認做法感不理解，「點樣互認，到時係咪又要市民拎身份證呢，唔係好明」。她又認為，港府近月的抗疫措施似向內地「交功課，所謂從祖國學習囉，呢啲嘢有冇用，香港人心裏有數啦」。

商經局回覆查詢時亦未有解釋計劃，僅指邱局長近期在大型活動的討論上，探討令活動在疫情下繼續舉行的方法，當中包括將來有疫苗後通過一種新的通關根據，大家都認同的「所謂currency」，即貨幣或一個「通行卡」，令活動在安全的情況下進行。