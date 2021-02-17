網民前年11月發起「香港人反警暴七區緊急行街」活動，當日沙田新城市廣場外發生警民衝突。有警員聲稱看見一名身穿黑衣的游泳兼健身教練，在區內瀝源橋將斜孭袋丟入城門河，截停教練時遭推胸撼頭；警方其後撈起斜孭袋，在袋內發現6支汽油彈。案件今續審，女警供稱當時用強力電筒照射河面找到該袋，惟袋越飄越遠，她終看不到，其後由水警從河打撈上快艇，並稱「個袋入面有幾支汽油彈」。

被告林頒法（23歲）今就襲警及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪受審，涉於前年11月3日在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員陳嘉銘，並且管有6支汽油彈。

女警駱可恩（譯音）供稱，她事發時帶有警方配備的強力電筒在身，射程可達1000米。她看見同袍制服被告，警員17185陳嘉銘稱被告將袋掉落城門河，她與陳雙雙拿出電筒照向河面，在對開5米的河面照到一個黑色、四方形、30乘20厘米的類似袋狀物，該物件反光，沿城門河向大圍方向飄，亦有同袍從沙田中央公園的河邊用強力電筒照射該類似袋狀物。

駱續稱，她一直在瀝源橋用電筒照射該袋，該袋沒有離開她的視線，惟該袋越變越小，變成一個黑點，當袋飄至離她約400米的一條無名橋時，她完全看不到袋。水警快艇其後到場沿河搜索，在獅子橋附近發現一個袋，水警駛回瀝源橋時向橋上同袍大叫「個袋入面有幾支汽油彈」。聆訊下午繼續。

【案件編號：STCC4008/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！