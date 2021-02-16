【本報訊】前年11月全港「大三罷」，兩男被控參與非法集結等五罪，案件昨開審。其中一男涉藏已發射的催淚彈殼，惟警員作供時語意不清及夾雜口音，將長袖衫稱作「長衫」、將彈殼一度稱為「煙頭」其後改口「彈頭」等。控方最終修訂控罪，將彈殼改為「小彈頭」，惟修訂後又缺漏案發位置資料，主審裁判官陳炳宙嚴詞斥責控方準備不足、警方檢控馬虎，直言幸好有認真查看，「唔係又俾你跣到攤攤腰」。

兩被告為蘇姓廚藝學院男生（17歲）及倉庫管理員巢廷堅（27歲），兩人同被控一項非法集結罪，另各被控一項身處非法集結時使用蒙面物品罪，涉於前年11月13日在大埔太和路犯案，其中蘇被指以口罩蒙面，巢則用防毒面具。

兩人亦就涉嫌管有的物品被控，蘇涉管有士巴拿、鉗及一包膠索帶，被控管有非法用途工具；巢涉管有四個已使用的催淚煙彈彈殼，被控無牌管有彈藥。

2016年加入警隊、當日拘捕巢的警員林瑞宇供稱，在巢的袋中搜出四粒催淚「煙頭」，他自言隸屬機動部隊，由前年6.12開始已使用催淚煙，每次都會執拾彈頭。陳官此時發現，控罪書寫明被告撿取的是彈殼，但警員在庭上「失驚無神講彈頭」，檢視證物後證實是彈頭。

PTU有口音 稱長袖衫「長衫」

控方決定修訂控罪詳情，將彈殼改為「小彈頭」；辯方反對，認為改變檢控基礎。陳官考慮後批准控方申請，但批評負責起訴的人員沒有及時更正，要法庭花寶貴時間作澄清。

此外，其中三項控罪的案發地點有錯，亦須修訂。陳官指摘控方在預審時不作修訂，反映警方及檢控方面準備工夫不足，嚴詞斥責警方的馬虎檢控不斷，警方有需要改善。

控方其後遞上已修訂控罪書，陳官閱畢，又發現缺少了原先的燈柱編號資料，隨即發牢騷謂：「好彩我認真睇，唔係又俾你跣到攤攤腰。」辯方表示，修訂控罪之後須再給予被告法律意見，表明會申請訟費。

另外，林作供形容巢當時衣飾是「黑長衫」，陳官問：「咪好似老夫子咁囉？」澄清後警員其實想表達黑色長袖衫。林口音及語意亦不清，將青色水袋讀成「清色」，更謂被告跑向「斜上方」，其實是想指左前方。聆訊今續。

案件編號：FLCC914/20