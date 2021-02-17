氣炸鍋近年成為不少家庭的廚房必備電器，其標榜省油的健康烹調方式獲追捧，但消委會測試12款氣炸鍋的電器安全及效能表現，發現半數存在不同的安全隱患，包括部件溫度升幅過高、 絕緣距離不足、接地裝置欠佳等；且氣炸不同食物的效果亦十分參差，特別是炸薯條，時有未煮熟或熱力不均勻的情況。

消委會測試的12款氣炸鍋售價由298元至2,080元不等，價錢相差近 6 倍，總評分介乎3.5分至4.5分之間。

消委會氣炸3款食材包括急凍幼薯條、雞槌及春卷，各樣本整體效能表現大致相若，9款達3.5分或以上。惟樣本氣炸急凍幼薯條時，效果最參差，3款樣本獲4.5分至5分，表現較佳；但有「Tastec」(BYTT1898WHZ)、「Harrow」(HT-AF1200)及「德國寶German Pool」(CKF-215)氣炸後的薯條，大部份未煮熟，前者只獲2.5分，後兩者更只得2分；另外「Midea」(MF20B)及「TSK」(AF105)兩款樣本氣炸時熱力不均勻，導致部份薯條過熟，但同時又有部份未煮熟。而「伊瑪牌Imarflex」(IHF-26E)則把薯條過度烹調，故僅獲2.5點評分或以下。

減氣炸時間或降烹調溫度 致癌物大幅降低至符合水平

消委會曾提醒含有較高游離天冬酰胺的食材如薯仔，若以烘焗等高於120℃的高溫及少水的方式烹煮，容易產生「可能令人類致癌」的丙烯酰胺。今次測試發現各樣本氣炸薯條的丙烯酰胺含量，介乎每公斤102至7,038微克，相差68倍；半數樣本，即6款氣炸鍋根據說明書的指示或代理商提供的食譜，氣炸急凍幼薯條的丙烯酰胺含量，高於歐盟500微克以下的基準水平，「伊瑪牌Imarflex」(IHF-26E)的樣本更超出水平13倍，含量高達7,038微克/公斤，但於減少氣炸時間或降低烹調溫度的情況下分別再進行測試，薯條的丙烯酰胺含量大幅降低至符合歐盟基準水平。

手柄溫度及內部電線超標 絕緣距離不足

安全方面，「德國寶German Pool」(CKF-215)及「億世家ecHome」(AF1400BK)兩款氣炸鍋的手柄量得的最高表面溫度升幅分別為64K及65K，稍高於標準上限的60K；「Harrow」(HT-AF1200)的內部電線溫升超過標準上限，或對使用帶來潛在風險。「普樂氏Proluxury」(PAF052017)、「Harrow」(HT-AF1200)及「Midea」(MF20B)3款樣本的部份內部帶電部分，與用戶可接觸部件之間絕緣距離不足，量得的絕緣距離較標準要求少約1至2.5毫米不等，容易導致短路。

至於「接地裝置」測試項目中，有「飛利浦 Philips」(HD9743/11)樣本未能符合標準要求，因其地線並非在電源線意外被拉扯及穩固裝置失效時最遲拉緊，接地保護效能欠佳。

10款樣本的標示說明均有不足，例如說明書欠缺標準要求的警告字句、接地端子或電壓頻率標示等問題。其中「TSK」(AF105)樣本欠缺牌子名稱及產品型號的標示，不符合法例要求，消費者亦沒有足夠資訊聯絡代理或生產商跟進，該樣本的整體安全程度只獲3.5分評分，為所有樣本中最低。

消委會提醒消費者，以高溫炸食物要留意其健康風險，不論烹調密度和進食份量均要適可而止，否則過度密集擺放會難以完全煮熟，而氣炸鍋輸入功率普遍較高，不能與其他高耗電量電器共用電源。

氣炸薯條釋放致癌物含量

【高於歐盟水平的樣本】

牌子型號／售價／總評分／薯條中的丙烯酰胺含量（微克/公斤）

伊瑪牌 Imarflex(IHF-26E)／$999／3.5分／7,038

Denki(DAF-35)／$688／4分／1,475

億世家 ecHome(AF1400BK)／$960／3.5分／1,471

普樂氏Proluxury(PAF052017)／$298／4分／1,215

Midea(MF20B)／$899／3.5分／1,155

TSK(AF105)／$698／3.5分／606

*歐盟丙烯酰胺含量基準水平：500微克/公斤

【丙烯酰胺含量最低的樣本】

Harrow(HT-AF1200)／$548／4分／190

德國寶German Pool(CKF-215)／$2,080／3.5分／102

*效能測試發現烹調後大部份薯條仍未煮熟

【氣炸薯條表現佳，丙烯酰胺含量亦低於歐盟水平樣本】

法國特福Tefal(FX202D)／$1,498／4.5分／488

飛利浦Philips(HD9743/11)／$1,998／4分／209

資料來源：消委會

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