【本報訊】本案共九名泛民主派人士被控當天組織和參與未經批准遊行，其中區諾軒一早已表明打算認罪，梁耀忠昨日亦認罪。據控方案情，區諾軒承認明知警方反對遊行，仍以泛民立法會議員身份帶領參與者離開維園，並按原定路線遊行至遮打道。梁耀忠則承認帶頭手持橫額遊行，並在區諾軒高叫「我有權遊行」等口號時，與其他被告身處區身旁。兩人獲准保釋，3月22日判刑。

民陣當日辦「流水式集會」

案件昨日開審，梁耀忠承認明知而參與未經批准集結罪，另一項面對的組織未經批准集結罪則存檔法庭，不予起訴。至於區諾軒則承認明知而參與以及組織未經批准集結兩罪。

控方案情指，前年8月12日民間人權陣線陳皓桓通知警方，擬於8月18日在維園舉行集會，並從維園遊行至中環遮打道，及在遮打道集會，主題是抗議警察濫權，區諾軒是負責人之一。

8月15日，警方通知民陣不反對維園集會，但反對及禁止遊行和遮打道集會。民陣上訴，翌日公眾集會及遊行上訴委員會稱活動有安全風險，維持警方決定。陳皓桓、岑子杰及區諾軒受訪交代上訴被拒，區呼籲港人當日參加集會。岑子杰、李卓人、梁國雄和區諾軒8月17日開記者會，交代維園集會安排及解釋「流水式集會」形式，要求參加者先到維園，由泛民議員帶參加者離開，到不同港鐵站的指定地點。

集會當天下午3時多，陳皓桓宣佈「流水式集會」開始，表明參加者如無法從銅鑼灣離開，可從灣仔離開；若灣仔不行，則可從金鐘離開；金鐘不行，則可從中環離開；人群和應。各被告帶頭離開維園，李卓人持咪走在最前，其他被告從後拿起寫有「煞停警黑亂港，落實五大訴求」的白色橫額遊行，約4時半抵達遮打道行人區。

案情指區呼籲「逼爆維園」

案情指當日數千遊行人士沿主要道路前進，嚴重干擾交通，救護車難以通過高士威道。遊行翌日凌晨才告終，多條巴士線或電車路段受阻，其間有一名黑衣示威者踢路上雪糕筒。遊行期間，區諾軒多次呼籲參加者「逼爆維園」，又指示參加者方向、多次帶領呼叫「我有權遊行，毋須警方批准」等口號，過程遭傳媒拍下。