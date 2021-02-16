【本報訊】警方在農曆新年期間再引用港版國安法拘捕市民。本報從多於一個消息渠道獲悉，一名去年10月曾被指協助12港人離港而被捕的男子，周日晚於住所，被警方國安處人員以涉嫌違反國安法再次被捕，今午將在西九龍裁判法院提堂。據悉，香港警方在調查中，曾有要求銀行凍結該人士的海外戶口，據知涉及最少一個屬滙豐銀行在海外開設的戶口。

警方國家安全處昨晚回覆指，經進一步調查後，昨日控告一名早前已被捕的29歲本地男子一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀協助罪犯」罪。該男子還柙至今日下午在西九龍裁判法院提堂。

滙豐疑凍結離岸戶口

消息人士指，警方日前拘捕該名男子，指他在去年7月1日港版國安法生效後至8月底期間，涉嫌勾結外國勢力參與游說工作，涉嫌觸犯分裂國家罪。被捕人士至昨晚仍被扣留在大埔警署接受調查。

據了解，被捕男子姓陳，去年10月曾遭警方以協助罪犯為名拘捕，指控他協助12港人離開香港，包括提供資助及安全屋。

消息又透露，該被捕人士與外國政治人物及政治組織有聯繫，亦與「攬炒團隊」部份成員有密切關係，而該被捕者在香港及一個屬滙豐銀行的海外離岸戶口已被凍結。

不過，警方消息否認有關拘捕屬新案件，只透露今次拘捕行動跟12港人案件有關，又指警方有指示銀行凍結其本地戶口，但否認有凍結外地銀行戶口。

12名港人乘坐的快艇去年8月在內地水域被攔截後，香港警方兩度以「協助罪犯」為名作出拘捕，包括在去年10月拘捕9人；警方國安處之後在上月14日再拘捕8男3女，包括九龍城區區議員、律師黃國桐，但全部人未被落案起訴。本報曾就事件向英國滙豐銀行總行查詢，惟至截稿時未獲回覆。