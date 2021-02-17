東鐵綫新訊號系統本月初啟用後，接連發生多次事故，有工程車曾一晚「假衝燈」達19次，新系統穩定性成疑。《蘋果》早於上周四（11日）已向港鐵、機電署等政府部門查詢。事隔6日，港鐵終回覆查詢並承認，系統曾發出不需要警號，列車實際上沒有衝燈，並稱相關情況已減少，強調不會影響列車安全運作。機電署則回覆，就新訊號系統投入服務後出現的問題，已要求港鐵公司提交報告，以找出事故成因及訂立改善措施。

《蘋果》昨日報道，曾有一列工程車一晚出現至少19次的「假衝燈」事故，即新系統誤以為列車衝燈，系統發出警號，而相關情況亦曾出現其他工程車。事後，港鐵管理人員發出指引，車長要拍攝駕駛情況，以作證明。

港鐵回覆查詢時，承認新系統曾發出不需要的警號，實際未有列車越過停車訊號燈，並指舊訊號系統於羅湖貨場、上水側綫及何東樓車廠等地方沒有配置相關警號，新系統亦需要磨合及調整，配合運作需要。港鐵稱，已與承辦商緊密溝通及調校，故涉事情況已減少。

港鐵亦承認，2月8、9日在旺角東站附近及粉嶺站，曾出現運作不暢順情況，並安排相關列車以限速模式（RM Mode）駛離主行車綫，至於7日凌晨所發生事故，港鐵則解釋該工程車已獲授權安全越過停車訊號燈，系統如期發出警號。港鐵強調，上述情況不會影響列車安全運作，惟沒有交代何謂運作不暢順。

港鐵前線車長Peter（化名）向《蘋果》表示，系統現時繼續有不穩定情況，未見有明顯改善，現時每次以手動駕駛時，包括限速模式等情況，也會盡量拍攝燈號記錄，以作證明。他續說，新系統啟用後出現不穩情況，令到他們精神緊張、身心疲累，而且班次經常出現延誤，認為港鐵應考慮是否恢復舊系統。

機電署回覆，就東鐵綫新訊號系統投入服務後出現的問題，港鐵已向機電署及相關政府部門匯報，署方亦要求港鐵提交報告。署方指，雖相關情況不會影響鐵路安全，但引致列車服務延誤情況並不理想，政府會就近日東鐵綫事故向港鐵跟進。

東鐵綫新訊號系統原定去年9月中啟用，因入錯線等問題，最終延遲近5個月，才於本月初啟用。港鐵行政總裁金澤培於新系統啟用前，曾強調已修復相關問題，新訊號系統已完成額外測試，並通過政府審批。

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