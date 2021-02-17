珠寶真偽未必人人識辨識，有市民憑店員聲稱誤購以為是天然翡翠的玉鐲，最終可能要經法律程序才可追討款項。亦有市民買特價貨後才發現商戶不提供回購服務。

李小姐於B公司選購玉鐲，職員推介時說該玉鐲會越戴越通透，她知道只有天然翡翠（俗稱A玉）才會越戴越通透，故以為該玉鐲是天然翡翠，遂以$2,800購買。回家發現單據寫「玉鐲一隻B」，她懷疑手鐲非A玉，故與B公司對質，職員辯稱從無說玉鐲是天然翡翠，更聲稱很多街坊知道店內全售「B玉」，職員稱可嘗試替她向其他供應商物色貨品更換，但需補款約2萬元。李小姐不滿B公司無清楚告知玉鐲是「B玉」，亦不曾主動告知店內只售「B玉」，對顧客不公平。消委會嘗試聯絡B公司調停，但職員重申銷售時只提玉鐲通透度，沒有指明級別，認為不存在誤導，亦決定不再提供換貨。消委會建議李小姐有需要時可經小額錢債審裁處追討。

年屆七旬的黃太是C公司熟客，早前經職員極力游說下，以$26,600購下一枚白金鑲天然鑽石吊墜，但臨離開前職員才告知特價貨品不設回購，她回家細看始知單據印有不回購條款。黃太說自己年紀大，在店時無戴眼鏡看清楚條文，歷年光顧亦從未遇過首飾不設回購，遂向消委會投訴。經調停後C公司為黃太提供酌情處理並退回全款。

13萬元鑽石戒冇爪托致鑽石脫落 公司稱碰撞所致

陳女士數年前在A公司買一隻約值13萬元的白金鑲天然鑽石戒指，早前戒子上唯一的粉紅鑽失蹤，她查資料後發現鑽戒多以一個類三角形的爪托套着鑽石，但她的鑽戒卻沒有，故懷疑粉紅鑽脫落是鑲工不穩造成。A公司認為陳女士有機會是日常佩戴碰撞致鑽石脫掉，經消委會及珠寶商會投訴審查委員會調停，A公司免費替她重新鑲嵌粉紅鑽石，購買鑽石費用則由陳女士承擔。

消委會提醒消費者選購珠寶時應事先了解清楚各種寶石及貴重金屬的法定定義及銷售要求、心儀貨品的屬性，再三核對單據上貨品資料，例如現時只有符合《商品說明（翡翠及天然翡翠的定義）規例》中定義的玉石方可稱為「翡翠」；必須未經任何改變其晶體結構或原色的工序方可稱為「天然」。該會提醒商戶有責任提供清晰準確的貨品陳述，消費者亦不應單憑片面認知而妄下購買決定。

消委會聯同香港珠石玉器金銀首飾業商會和九龍珠石玉器金銀首飾業商會（合稱珠寶商會）聯合發布《珠寶零售業營商實務守則》，提升行業標準及形象從而加強消費者信心；其下的投訴審查委員會供業界自願參與，讓珠寶零售行業自我監管。

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