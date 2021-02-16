【本報訊】2018年2月17日年初二，年僅20歲的潘曉穎與男友陳同佳到台慶祝情人節，被殺棄屍。三年過去，因港台司法互助協議爭拗僵持，疑兇陳同佳仍未赴台自首，曉穎沉冤未雪。潘媽媽早前將與藏曉穎屍體同款的行李篋寄給管浩鳴，要求轉交陳，希望陳「見篋如見人」。聖公會教省秘書長管浩鳴昨再代表陳發話，指陳已收到篋，但推指台方拒發簽證。潘媽媽昨指管牧回覆欠誠意，希望他盡力促成陳赴台。

今年是失去曉穎後的第三個農曆新年，潘媽媽一如以往於全盒填滿曉穎最愛的朱古力，並將利是放於愛女黑白遺照前，坦言「佢好似一直冇離開過我哋」。潘媽媽說，1997年出生的曉穎是家中獨女，性格活潑，是父母的開心果，曉穎總愛協助父母貼揮春、封利是及將糖果放滿全盒，穿上父母添置的新衣過年，成年後習慣不改。逢大年初一，曉穎會隨父母到處「行大運」，大年初二則到長輩家拜年，「我哋會封兩封大利是畀佢，佢就會好開心！」她還記得貪吃的曉穎最愛過年食品。生肖屬牛的曉穎，若仍在生，今年8月將滿24歲。

管浩鳴：台拒發簽證

去年10月23日，是陳同佳出獄一周年，當時潘媽媽走在公眾前多次呼籲陳同佳赴台自首，但最終陳未有起行令她耿耿於懷。兩個月後的聖誕節，潘媽媽欲再提醒陳同佳自首，買了女兒被藏屍的同色同款旅行篋，親自送到中環聖約翰座堂，希望託管浩鳴轉交陳同佳，但未能接觸管牧，最終將旅行篋連同公開信速遞予管牧。

潘媽媽指，買篋一刻想起女兒遇害被藏屍篋中萬分難過，期望陳同佳「見篋如見人，莫忘篋中人」，「希望佢重溫整個殺人棄屍過程，帶住篋同阿女靈魂去台灣自首，做一個男子漢。」不過管牧雖收到旅行篋，卻未聯絡她。

死忌前夕，管浩鳴昨終透過傳媒稱收到潘媽媽的旅行篋，又指「過去大約兩年中我一直希望同佳能回台自首，對自己曾做過的事情負起責任。」並稱「我起初以為最困難是勸服同佳同意回台自首，但我真的發夢都冇諗過，是台灣不願意給同佳簽證！」把陳未能赴台的原因推給台灣，並稱「我已用盡一切方法希望同佳能盡早回台自首。可惜，暫時台灣還未向同佳發出簽證。現在只希望台灣能本着人道的考慮，盡快發出簽證。」

台灣陸委會則指，案件涉及台港雙方管轄權及相關公權力行使，須由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境投案問題。面對女兒命案一直僵持，潘媽媽向愛女許下承諾：「為你爭取公義，永遠都唔會放棄。」