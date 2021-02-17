政府上星期發表《香港資源循環藍圖2035》，預告將擴建新界西堆填區，同時計劃興建焚化爐。環境局向立法會遞交的文件透露，新界西堆填區的擴建面積由原先的約200公頃減半至約100公頃，擴建計劃將於明年年底展開，2026年開始接收廢物。政府早前暗示，如果2035年前發展到足夠的轉廢為能焚化爐，才有空間考慮縮減擴建佔地，意味是次擴建計劃疑為鋪路興建焚化爐。

立法會文件顯示，新界西堆填區預計將於2026年飽和，而擴建工程需時三至四年，有需要及時展開擴建工程。政府2015年9月委聘顧問為擴建計劃進行各項準備工作，其設計及勘測工作現已大致完成，考慮到現時正規劃發展更多轉廢為能設施，將計劃縮減擴建範圍面積，由原先設計的約200公頃減半至約100公頃，當中用以堆填廢物的面積同樣減半，由原先設計的約180公頃減至約94公頃，預料擴建部份可提供約7,600萬立方米的堆填容量。若獲財委會撥款，預計可於明年底展開工程，2026年開始接收廢物。

文件又提到，環境局及環保署上月開始向屯門及廈村鄉鄉事委員會、龍鼓灘村及下白坭村等簡介擴建計劃，遭到部份村代表反對，部份人關注區內環境衞生及交通問題，尤其關注鄰近的曾咀靈灰安置所及屯赤隧道啟用後對當地交通的影響。當局回應指會盡力改善堆填區周邊環境，並進行道路改善工程。

料規模不小於石鼓洲焚化爐

除了擴建堆填區，政府早前亦放風會興建新焚化爐。上星期公佈的《藍圖》亦指，如果2035年前發展到足夠的轉廢為能設施，方可考慮縮減堆填區擴建佔地，現時縮減擴建規模疑為鋪路興建焚化爐。據了解，當局建議新焚化爐選址為新界西堆填區旁，以便一條龍處理垃圾，預料規模不小於石鼓洲焚化爐，每日可處理至少3,000公噸廢物，預計2030年落成。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！