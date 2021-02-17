新派素食近年更越趨流行，但消委會與食物安全中心測試市面10種共99款素食樣本，發現素漢堡包的平均鈉含量有420毫克，是各類素菜中最高，與牛肉漢堡比較亦高出兩成。若進食一頓西式素菜套餐計算，即包括一個素漢堡包、薯條及低糖汽水，便會攝入世衞建議每日鈉攝取限量的67%；素漢堡的平均飽和脂肪含量亦最高。至於第二高鈉的粟米素魚塊，平均含量有380毫克，當中一款粟米素魚塊樣本鈉含量更達510毫克，是99款素菜樣本中最高。

消委會與食安中心測試99款樣本，涵蓋本地素食館和非素食館提供的10類素菜，分別是粟米素魚塊、齋鹵味拼盤、素魚香茄子、羅漢齋、素福建炒飯、紅燒豆腐、菠蘿素咕嚕肉、芋頭魚、素漢堡包及松露野菌意粉，以檢測樣本內的鈉、糖、脂肪及能量等。

測試發現，各類素菜中以每100克計算，素漢堡包的平均鈉含量最高，平均含420毫克鈉，當中Confusion Plant Based Kitchen的Beyond Burger最高，每100克含470毫克；素年的「不可能漢堡包」則最低，每100克含350毫克鈉；其次是粟米素魚塊，平均含380毫克鈉，當中素食新一代的「粟米斑塊」樣本的鈉含量為510毫克，是99款素菜樣本中最高。至於芋頭魚的平均鈉含量屬最低，平均只有200毫克，但有關樣本的鈉含量差異最大，其中「青松觀」的芋頭魚最高，達360毫克；最低鈉含量的樣本則來自三德素食館，有50毫克，即兩者相差6.2倍。

Triple O’s by White Spot素漢堡飽熱量達720千卡

測試亦發現，素漢堡包的平均飽和脂肪含量最高，每100克含4.9克，相信是來自芝士及製作素漢堡扒時，使用了含較高飽和脂肪的植物油，例如椰子油等所致。由於芋頭魚及素漢堡包的總脂肪含量較高，所以其平均能量值亦相對較高，分別為每100克含270千卡及220千卡，當中最高熱量的素漢堡包來自Triple O’s by White Spot的「Impossible 漢堡（加芝士）」，進食整個便攝入720千卡，相等於一個成年人每日攝取能量（2,000千卡）的36%。

消委會再比對素漢堡包及牛肉漢堡包的營養含量，發現素漢堡包的平均鈉含量（每100克含420毫克）比牛肉漢堡包（每100克含350毫克）高出20%。若以一餐西式素菜計算，包括一個素漢堡包、一份薯條及一罐低糖汽水，進食整餐後，便會攝入世衞建議每日鈉攝取限量的67%，而總脂肪和能量的攝入量亦分別達到每日限量63%及43%。

消費者宜要求醬汁分開上

至於糖含量方面，以菠蘿素咕嚕肉的平均糖含量最高，每100克平均含10克糖。而糖含量最高的菠蘿素咕嚕肉樣本分別來自「素食園坊」及「從心素食」，同樣檢出每100克含12克糖，亦是所有素菜樣本中檢出糖含量最高的樣本。其次是齋 鹵味拼盤，平均含7.1克糖。消委會提醒消費者可要求將醬汁分開端上，因為每100克的酸甜汁平均鈉含量達250毫克，糖含量更達14克糖，接近「高糖」食物（每100克食物含超過15克糖）水平。若消費者一人進食一整份芋頭魚連酸甜汁，鈉及糖的攝取量便分別相當於世衞建議的每日攝取限量的約4成及約3成，比食用沒有蘸汁的芋頭魚分別增加逾1成及2成半。

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