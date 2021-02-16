【本報訊】本港明日重開堂食晚市，部份處所亦可復業，但慘被「安心出行」綁架。食衞局長陳肇始早前揚言晚市買外賣都要掃安心碼，引來各界炮轟後昨改口，指若食肆不提供晚市堂食、維持二人一枱，即可維持現狀，意味毋須強制使用「安心出行」。有食肆負責人批評新措施擾民，有市民寧願繼續買外賣，也不願使用「安心出行」或留下資料。

陳肇始表示，近一個月疫情有緩和迹象，確診數字維持在低雙位數以內，源頭不明亦降至單位數。政府決定有條件逐步放寬社交距離措施。

餐飲處所明日起可放寬堂食時間至晚上10時、每枱可增至四人。法例《第599F章》的表列處所，包括室內及戶外體育場所、健身中心、美容院、按摩院、娛樂場所包括戲院、遊樂場所如遊戲機中心等將可重開。但浴室、派對房間、酒吧、夜場、夜總會、卡拉OK、麻雀館及泳池等則仍須關閉。

重開的處所負責人需要確定進入的人士有掃描「安心出行」二維碼，或留下包括姓名、聯絡電話及到訪時間等個人資料，並至少保留31日；員工亦須每14日檢測一次。違反有關規定的食肆或處所，將被罰停業或停晚市3、7或14日。陳肇始未有正面回應處罰準則，僅稱政府新聞稿會交代，重申是應業界要求更「精準」處理。

市民：唔會為堂食出賣資料

政府年廿九曾召開記者會宣佈有關安排，但存在多個灰色地帶，包括買外賣是否要掃安心碼。陳肇始翌日於電台解畫時曾聲言只要進入餐廳範圍也要掃碼，引來全城炮轟。事隔五日，陳肇始昨改口：「如果係選擇唔開晚市，就係照我哋上一回嗰個要求去做。」即負責人毋須強制食客使用「安心出行」或留下個人資料。

食肆「越興園」負責人雪姐批評措施混亂，坦言難以核實顧客填寫的資料，擔心「走漏眼」受罰，形容政策擾民，「我哋𠵱家咁多責任，又（有機會）唔畀開檔、罰款，（如被罰？）到時我寧願執咗佢。」

食店「蕃茄仔」負責人Jacob指初七將恢復晚市堂食，會向食客提供表格登記個人資料。他指大部份客人抗拒使用「安心出行」，餐廳不會強迫顧客使用。他指餐廳屬「黃店」，一直受到藍絲等針對，部門亦多次踩場巡查，若初七後情況持續，為保障食客，會考慮重新暫停晚市堂食，「畢竟冇開（晚市堂食）都捱咗咁耐，最希望唔好影響到市民同客人」。

市民徐小姐坦言不會下載「安心出行」，寧願繼續買外賣，「我唔會因為堂食而出賣自己資料畀政府。」她形容措施十分擾民，無助抗疫。

放寬四人限聚待行會通過

對於堂食增至四人一枱，限聚令卻維持二人至下月3日。陳肇始稱「我哋都係想改返四人」，但有關法例，須經需待行會開會通過，會短時間內尋求行會批准放寬至四人。《第599I章》口罩令則會延續。