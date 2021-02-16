【本報訊】灣仔一名59歲銀行經理疑投資失利欠下巨債，曾變賣兩項物業套現還債，仍欠債百萬元，他因怕影響工作沒有申請破產，為節省開支更搬住劏房，收工後兼職洗碗幫補生計，但近日不停收到「大耳窿」催債短訊。前晚他與友人吃晚餐敍舊，至昨凌晨向好友發出「死亡短訊」訣別，又叮囑前妻把他遺下的人壽保險及強積金遺產還債給親友，繼而跳樓自殺身亡。

死者梁錦基（59歲），據知於大新銀行灣仔分行任職經理，負責後勤工作，月入約四萬元 ，與前妻育有一名兒子，離異後他租住軒尼詩道一個劏房獨居，生活坎坷。據知他亦有投資物業，曾擁有兩項物業，其中一個鴨脷洲中心單位，數年前賣出時賬面賺逾兩倍，但近年投資失利，先後向友人、多間銀行、財務公司及中介公司借錢，再把物業變賣套現，但杯水車薪，利叠利欠債近100萬元。

昨凌晨3時左右，梁留下遺書，從所住大廈高處墮下後巷重傷，救援人員到場證實他已死亡，他墮下時部份肢體觸碰硬物甩脫散落平台，消防員事後攀梯撿拾清理。警方在場撿獲遺書，指他聲稱受金錢問題困擾尋死，並無可疑。

與友晚飯後發死亡短訊

其後，死者的前妻與兒子，以及兩友人趕抵現場。友人透露，死者出事前曾與他們晚飯，當時並沒異樣，之後各自回家，至凌晨收到死者WhatsApp，友人大驚報警及趕往現場，可惜為時已晚。他表示，死者短訊內容透露遺下的人壽保險及強積金遺產安排，要求前妻根據欠債名單替他還錢給親友。

友人慨嘆大耳窿如同吸血鬼，把死者逼上絕路，「嗰啲借錢中介公司，借一萬可以收6,000、7,000蚊息，10日還一次」。他曾多次勸告事主「睇開啲，大不了就破產」，但死者或因害怕失去工作及大耳窿騷擾妻兒沒有選擇破產，友人更怒斥政府監管借錢中介公司不力，令友人抵受不了連環追債短訊走上絕路。

記者其後到死者租住的劏房，有鄰居稱死者租住上址「一開四」劏房近兩年，月租7,000元，近日其子曾上門探望。大新銀行發言人表示，「經證實有關人士為本行後勤員工。我們對該員工之離世深表哀悼，並會盡力向其家人提供適切的協助」。