香港第四波疫情持續，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

香港今日（17日）新增16宗確診個案，12宗為本地個案，其中10宗源頭不明，而初步陽性個案則10宗。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點分別於去年12月10日和今年1月9日出現。

經過本地個案連續兩日出現單位數後，今日的病例數字回升至低雙位數，反映由於農曆新年假期的影響，較少市民求診，加上私人診所的服務減少，令到積壓的確診個案在過了農曆新年假期後才浮現。不過，初步陽性個案只有10宗，表示疫情仍沒有惡化，相信在繼續維持大部份抗疫措施多一段短時間後，第四波疫情最終會被完全「壓下來」。

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