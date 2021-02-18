反修例運動期間，⺠陣於前年8⽉18⽇發起維園「流⽔式集會」。李柱銘與黎智英等九名泛⺠主派⼈⼠被控當天組織及參與未經批准遊⾏，審訊進入第3天。代表控方的資深大律師余若海繼續讀出開案陳詞，其間披露只限警方內部傳閱、當日的行動指令內容，提到當日應對大量人群的活動時，所有行動均應以容忍及常識處理，但如遇上非常可能引致破壞社會安寧的事情，警方則應即時制止。指令中又提及，當日如沒有上級許可，不可進行大規模拘捕。

代表控方的資深大律師余若海今早花上一個半小時繼續讀出開案陳詞。余亦讀出警方發出的維園集會不反對通知書內容、警方反對上訴理由等，以及詳細讀出民陣記者會中的對答、案發當日維園台上民陣各負責人的發言，包括讀出不在被告名單中陳皓桓的發言。

控方指岑子杰曾解釋何謂「流水式集會」

開案陳詞指，岑子杰、李卓人、梁國雄和區諾軒於前年8月17日召開記者會，交代維園集會安排。岑解釋「流水式集會」的形式，指參加者會先到維園，由立法會議員帶領離開。

李卓人則指參加者會在維園逗留短時間，之後行到金鐘及中環。梁國雄則謂遊行將會是和平進行，呼籲參加者「be water」，並要求泛民議員與有影響力的人與港人同行。區諾軒則說泛民議員會帶參加者前往不同港鐵站的指定地點。

案發當日，集會場地約於下午3時接近爆滿，警方指示陳皓桓謂參加者可沿天后或銅鑼灣港鐵站離開，但陳沒有回應。接著黎智英、李卓人及若干人士出現，有人手持白色橫額。3時09分，陳皓桓宣佈「流水式集會」開始，並謂參加者若無法從銅鑼灣離開，可從灣仔離開；灣仔不行則可從金鐘離開；金鐘不行則從中環離開。

吳靄儀及後加入遊行隊伍

不久，除了吳靄儀以外的八名被告帶頭離開維園，李卓人手持米高峰走在最前，黎智英、 梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒從後拿起橫額遊行，數以千計參加者跟隨。吳靄儀及後在高士威道加入，走在手持橫額右前方的黎智英身後。各被告帶隊行經怡和街、金鐘道、德輔道中、雪廠街，約4時38分抵達遮打道行人專用區。

李卓人被指帶領人群叫口號及指引路線，高呼「五大訴求」、「香港人」等語，參加者則呼應「缺一不可」、「加油」等。李亦指活動是「流水式集會」，呼籲參加者先到維園再行出來。控方強調，整個遊行期間，眾被告發言或叫口號時，各人一直相距甚近。

梁國雄和區諾軒亦有呼籲參加者到維園。區告訴參加者謂遊行原定終點是遮打道，途中有外傭在遊行路線聚會，遊行人士一度停步，等候外傭讓路，李卓人和梁國雄其間協助清空路線。 當遊行隊伍到達遮打道行人區，各被告放下橫額，以示抵達終點，李卓人發言指該處為「流水式集會」的終點，遊行路線與原定的大致相同。

警方當日沒拘捕任何被告以免引發混亂

控方又指，8月18日當天，警方派員到維園管理人群。有參加者途經警方時，對警員責罵和出言侮辱。隨著人數漸增，氣氛緊張，警方決定撤走隊員，避免衝突。

警方解釋，當天沒有拘捕任何被告，警方解釋是為免刺激群眾情緒，引發嚴重混亂，故未有執法。當日警方從維園撤走隊員後，遊行路線並無軍裝警員駐守。警方又謂評估可能有暴力示威者混入遊行，或會襲警，一旦警方用武力反擊，恐令警察或不涉事的人嚴重受傷。各被告在去年4月18日始被拘控。

控方續指，各被告知道遊行屬《公安條例》下的未經批准集結。李卓人和梁國雄在遊行當日和前一天的發言，清楚反映他們知道警方反對遊行。梁國雄和區諾軒反覆呼叫「我有權遊行，毋須警方批准」時，其餘被告在旁邊，不但沒有離開，還繼續帶領遊行，加上警方反對遊行的消息獲廣泛報道，故其餘被告同樣必然知情，此乃無可抗拒的推論。

黎智英到高等法院申請保釋 獲准豁免出席是日審訊

至於「組織」行為，控方指李卓人和梁國雄在遊行前一天呼籲參加「流水式集會」，實際上是呼籲參加受禁遊行。黎智英、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠和李柱銘是分別是有影響力人士或泛民前議員，響應呼籲帶領市民離開維園，帶頭展示橫額，啟動流水式集會。遊行路線與遭反對的原定路線大致相同，各被告沿途帶領叫口號，鼓動參加者，並且指明終點。參加者跟隨被告的「流水」呼籲參與示威，遊行在各被告領導下組成隊形進行。

余又在開案陳詞透露只限警方內部傳閱、當日的行動指令內容，指警方知悉及尊重參與和平集會權利，在可行情況下，所有平和及合法的公眾活動均應採取「促進方式」（facilitating approach）。

指令又提到，當應對大量人群的活動，所有行動均應以容忍及具常識方法處理；但同時亦應警覺，如遇到非常可能引致破壞社會安寧的事情，警方便應即時制止。指令中又提及，當日如沒有上級許可，不可進行大規模拘捕。

七名受審被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘。各人共同被控「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪。而梁耀忠及區諾軒則已認罪，獲保釋候判。黎智英今日到高等法院申請保釋，代表黎的資深大律師蔡維邦昨日已為黎及其大部份律師團隊申請豁免出席今日聆訊。

【案件編號：DCCC536/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！