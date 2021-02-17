【公眾地方喧嘩案】

【本報訊】前年11.11全港「大三罷」，多區出現堵路示威，其間有男子被指叫罵防暴警「強姦犯」、「成世執垃圾」等，被控在公眾地方作出喧嘩的行為罪，案件昨開審。辯方昨播現場片段，指被告當時僅埋怨警員「搞X錯呀，睇X住個呀叔頭先搞學生妹又唔X理」，是其他市民罵警「助紂為虐」。防暴警否認拉錯人。

任職資訊科技經理的被告陳浩倫（34歲），被控前年11月11日在柴灣道滙豐銀行外重複及持續地責罵警員，及煽動人群阻礙警員，歷時約三分鐘，意圖激使他人破壞社會安寧。

播片見被告僅埋怨沒執法

拘捕被告的警員9614鄧啟發供稱，當天清除路障期間，被告不斷大聲叫喊「死黑警」、「強姦犯」、「成世執垃圾」等，又呼籲在場人士「圍」警察。現場約有150人聚集，有人鼓掌和應。鄧遂警告被告，被告聞言拔足逃跑，終被制服。鄧盤問下承認沒有將「強姦犯」寫入紀錄，另記錄了「執垃圾」但欠缺「成世」，因他認為「成世」二字不太重要。

辯方庭上播片，顯示被告出言指摘另一男子滋擾兩名女學生，男子其後離去。被告埋怨現場警員沒執法，及後警員分別回應「阿Sir做嘢唔X使你教」及「拉X佢」，被告隨即被警員按下制服。辯方續指，在場有人罵警「助紂為虐」，認為鄧認錯是被告，直指鄧作供不盡不實，鄧全數否認。

辯方又質疑，鄧沒安排頭部受傷的被告入院治療，鄧否認，強調問過被告兩次是否需入院，其中一次更是在值日官面前問，惟被告以「怕人多」為由拒絕。惟他同意，按指引若被告受傷拒絕就醫應記錄在案，但並無相關紀錄。聆訊今續。

案件編號：ESCC745/20