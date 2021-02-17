【本報訊】自香港主權移交，共產黨無形之手握在每個人的咽喉，有人雖早已逃離，但終究放不下，不但回港支持雨傘運動，更化身「寫信師」多年，壹傳媒創辦人黎智英因觸犯港區國安法被收押那天起，她每天寫一封電郵慰問，自言是每個香港人「沒有血緣的家人」。

「政府對人唔對事」

97主權移交前夕，只有十來歲的Karmen隨父母移民美國，多年來在美留學至成家。「到底我係香港人定美國人」，直至2014年催淚煙瀰漫，她毫不猶豫回港，在金鐘夏慤道與年輕人一起「執垃圾」，才驚覺香港人這個身份早已深入血肉。

反送中期間，Karmen因事未能回港，卻同樣受盡煎熬，「每日返工就偷偷睇live，夜晚瞓覺又擔心香港新一日嘅示威」。她最後決定聯絡當地港人組織、參與遊行，亦去信當地參議員要求支持《香港人權與民主法案》。

Karmen自小讀《蘋果日報》，即使移民到美國，家人亦繼續訂閱，她直言一家看得痛快，「幫我鬧咗想鬧嘅嘢」。她表示對黎智英滿懷感激，「每年蝕咁多錢都要搞一份生存得好辛苦嘅報紙，好似有啲儍，但係佢仍然堅持」。她眼中，黎智英不但是具遠見的傳媒大亨，亦是爭取民主的同路人，看到黎被收押，她十分難受，「政府完全係對人唔對事，鍾意就放生，睇唔啱黎生就鋤死佢」。她開始每天寄一封電郵給黎，為他祈禱，只希望讓黎在獄中不孤單，「仲有好多人記得佢，多謝佢」。

時差和距離阻不到她對身陷囹圄手足的記掛，不少人因國安法移民離港，她認為不論去到哪裏，香港人仍是香港人，「敵人係無辦法攞走我哋嘅思想，我係唔認輸，到今日都唔認輸」。