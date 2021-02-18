去年1月19日，逾15萬人參與香港民間發起「天下制裁」流水式集會，中途有防暴警察在中環搜捕群眾，更發射催淚彈。其間一名無業漢涉於終審法院走廊管有一塊磚頭，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今於東區裁判法院開審。辯方質疑當日到場調查的警司既沒有向終審法院索取閉路電視查看，又沒有筆錄與被告的對話內容。

無業被告黃偉傑（24歲）被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於當日在中環遮打道近港鐵中環站J出口的公眾地方管有一塊磚頭。雙方在開審前同意，涉案磚頭長6吋、闊4吋、高2吋。

現時任職警務處內部調查科警司袁柏基供稱，案發當日為港島總區公眾活動調查組總督察以及港島區應變大隊刑事指揮。袁稱，當時獲警員告知在追截時看見被告手持磚頭，隨後指導現場搜證及拘捕流程工作。

袁憶述被告當時遭防暴警要求盤腿坐在地下，他曾上前與被告對話，並獲知被告剛參與集會。當他質疑被告為何持磚，被告稱：「呢度有錄影，你咪睇返囉。」

辯方隨後播片並向袁指出，片段所見當時兩人的對話並不止兩句，而且有三段對答。辯方大狀指出，被告曾解釋謂「嗰嚿磚諗住擺返牆隔離」，惟袁稱不確定被告是否曾經如此講過。

大狀其後又向袁指出「嗰度有cam㗎嘛」，質問袁的「初步調查」為何沒有索取終審法院的閉路電視查看。袁只答謂：「特別偵緝需要做的工作，不需要提醒。」

大狀又質疑，袁自2008年加入警隊，至今11年已升至警司職級，表現卓越，理應知道與被告對話需要筆錄。袁辯稱當時已有警方錄影機拍攝作為紀錄一部份，且認為該部份對話毋須筆錄。

辯方指出，現場錄影不知收音效果如何，而且當時袁是背對鏡頭；辯方更以警隊條例中查問疑犯錄取口供的規則，向袁指出筆錄的需要。袁則強調，自己的工作僅是作「初步篩選」。聆訊繼續。

【案件編號：ESCC1021/20】

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