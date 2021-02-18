今日年初七，全港多個早前因疫情關閉多時的場所獲有條件恢復營運，包括海洋公園今早10時重開，不少一家大小已晨早入場。有得玩小朋友最興奮，溫氏三兄妹Jay、Agnes和Ian隨父母在重開首天入場，大呻困家多天很悶，留家抗疫要做功課，能夠重返海洋公園好開心。

不過今日起入場市民必須選擇入園前留下個人資料預約登記，入場無須再登記。獲豁免人士包括長者、殘疾人士、商務旅客出示證明後，需在網上系統或即場手寫登記；或使用安心出行。職員會在入場前檢查遊客身份證核對個人資料。

所有遊客完成登記後要到售票處買票或換票，到閘口入場前要量體溫。公園首日恢復運作市民都對程序不太清楚，多需職員協助。園內多個設施會設清潔時間消毒，園內指定用餐區方可除口罩進食，園內餐廳亦要遵從限桌令防疫措施，入內用餐也要再登記個人資料或「嘟」安心出行。

入場客：未有信心用安心出行

梁女士一家四口包括一名小朋友今早入場，她指選了手寫登記，理解是為防疫而做，但擔心安心出行的私隱問題，而且如果老人家使用舊款電話或不太懂得用新科技，就不方便。

同樣擔心安心出行私隱問題的還有歐陽夫婦，歐陽先生以長者優惠入場，故在門口手寫登記，歐陽太太則在入場前預約登記，歐陽先生指不清楚安心出行索取資料後資料會去了哪裏，太太指「未有信心」。對於今日起進入多個場所要登記，他指「會覺啲煩啲囉，好似今朝去餐廳食早餐都要嘟安心出行或者寫低資料，會有啲麻煩，但卻步又未至於嘅。」

許太今日帶同兩個小孩入場，她指自己有下載安心出行，不過因為帶小朋友入場，所以索性全部手寫登記，「你要帶小朋友入去，政府要咁樣做，咁你做唔做吖？」認為為防疫是有需要登記資料。

安心出行用家林小姐坦言「嘟」碼較方便，「我諗住方便啲囉就咁嘟一嘟，（小朋友點嘟？）小朋友就冇㗎喇，不過其實我出現嘅地方佢都會出現」。就讀中一的洪同學一行四人同樣以安心出行入場，「方便囉，一掃就得。不過（登記）有啲麻煩，因為多咗嘢搞。疫情吖嘛都理解嘅。」

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，約1,700名同事已做檢測結果呈陰性。參考上次做法，政府要求入場人數是園區容量上限的一半，重開初期會再保守一點做好防疫，因見到「疫情數字都有啲飄忽」，園區會有七至八成設施重開投入服務，上一輪推出的「森度遊」和3、4月新活動會適時公布安排，現時會先行專注做未來14天的重開。上一次重開海洋公園以每日最高客流量3.6萬人次的約兩至三成為上限，之後再逐步提升。

海洋公園預約系統會於每天下午5時開放未來14天名額供訪客預約，額滿即止。中午12時網站顯示今日入場名額仍未滿。

立會下周一再討論「重生方案」 無刻意裁員

海洋公園主席劉鳴煒今早到園區視察後表示，海洋公園「重生方案」下周一（22日）會在立法會討論，期望盡快獲得議員支持通過方案。海洋公園將建議免費開放，設施斬件外判，劉透露每日都有一至兩個潛在合作夥伴查詢，他們有來自本地、內地和海外，形容絕大部份都有合作空間，活動內容可圍繞戶外活動、綠色元素等，要因應疫情市民消閒活動不斷轉變中調節，「今次方案坊間反應都幾支持，咁多伙伴查詢，都有信心係work」，但指需要方案通過後才決定合作夥伴數量。

海洋公園疫下參加保就業計劃保住員工飯碗，劉稱公園無刻意裁員，目前有約1,800名員工，過去一年有自然流失。他指公園能重開是好事，疫下要果斷開源節流，疫情未過節流都要繼續，不只是人事調動，而是整體公園預算有空間去減少。他又指水上樂園都會招聘數百人，重生方案下預計工作人員會比現時多。

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