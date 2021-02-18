民主黨前立法會議員林卓廷早前賣樓，套現1,268萬。今日佢喺社交網站宣佈終於要搬屋，不無感嘆；仲上載咗搬屋公司工人搬傢俬放進大貨車話：「終於要搬了。這裏住了十年，其間經歷辭任廉署，重返民主黨，孩子上小學中學，佔中運動，當選區議員、立法會議員，反送中運動，7.21遇襲，總辭，最深刻是三度清晨家中被捕，誣衊我暴動、顛覆、披露廉署調查。」

雖然歷過幾番風雨，終要同呢間屋別離，但阿廷並不後悔：「朋友們，不用替我擔心，路我是自己選擇的，我會繼續昂首前行，無愧、無怨、無悔！」

林卓廷早前透露，賣樓係因為子女到外國升學，要應付沉重開支，加上佢連同早前因初選被控涉顛覆國家政權罪後，至今已有6宗案件在身，並身負8項控罪，同時要應付前年入稟控告何君堯誹謗的官司，「要應付相當漫長嘅嚴冬，所以冇辦法喇，唯一嘅居所都要賣咗佢。」

對於有建制派質疑他賣樓係想「走佬」，阿廷力斥有關說法全屬毫無根據嘅誣衊，表明自己並無打算離港，而佢所有護照亦早已被法庭扣起，「我連旅行都談唔上，何況要走？」他表明會在香港「企到最後一刻」。

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