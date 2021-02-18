壹傳媒創辦人黎智英早前被控《國安法》下的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，終審法院上周二（9日）撤銷黎的保釋。黎其後向高院重新申請保釋，惟法官彭寶琴聽罷陳詞後，仍拒絕黎的申請。而在庭外，除了有黎的支持者到場取籌旁聽，亦「例牌」有親建制團體到場示威，今日更有自由身的賽馬攝影記者「專門」為他們拍攝，但疑嗌咪藍絲不夠「專業」，被罵「你十零隻字都講到咁嘅」。

今早10時，約10名分別來自葵青社區事務關注組及「香江情。中國心」社團等人，在高等法院門外示威，每個團體的示威人數均超過2人，但未見現場警員以限聚令票控他們，只不停叫咪提示傳媒「上番行人路」。

團體「香江情。中國心」的橫額寫上「嚴懲漢奸黎智英，國安立法一鋪清」，不過使用喇叭的示威人士不停說錯「國家立法一鋪清」，被一名手持攝影機及攝錄機的人士責罵，指她「你十零隻字都講到咁嘅」，該人士除拍攝示威情況，亦不時拍攝現場採訪的傳媒。

拍片人為賽馬攝影記者奚子陽

據了解，該名該名只拍攝現場傳媒及團體「香江情。中國心」的人士名為奚子陽（Curry），近年活躍於賽馬圈，屬自由身的賽馬攝影記者，為《星島日報》等媒體拍攝賽馬情況，亦會供相予馬主。

有指奚於行內名聲欠佳，但獲馬會高層「撐腰」，拍攝賽事期間經常「批踭」撞人，「大家都影衝線嗰刻，佢就推開你」。去年多間傳媒聯名向香港賽馬會投訴，經調查後，馬會就其中一單投訴向奚子陽發出警告信。

對於奚子陽在高院示威現場拍攝，有熟悉賽馬攝影的人士亦表詫異，「佢影開賽馬㗎嘛」，不清楚奚是否另接其他工作。

翻查公司註冊處記錄，奚子陽本身是攝影公司老闆，為科龍世界有限公司的董事兼股東，店舖位於山頂凌宵閣3樓，提供攝影及紀念品銷售服務；而在凌宵閣1樓、設置3D拍攝場景的「搞錯3D藝趣坊」，亦是由科龍負責。

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