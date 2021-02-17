由香港主權移交的一刻起，名為「共產黨」的恐懼像無形之手，扼住港人的咽喉。有人早已逃離，卻終究放不下，回港支持雨傘運動、越洋光顧黃店、自2016年成為「寫信師」；壹傳媒創辦人黎智英被控觸犯《港區國安法》而被收押的那天起，她更每天給黎寫一封電郵。

她稱自己是手足，是每個香港人「沒有血緣的家人」，亦是一個移民逾廿載的香港人。

記者 趙雅婷

九七主權移交前夕，當時只有十來歲的Karmen隨父母舉家移民到美國，「父母一聽到中英談判，就知一定要走」，多年來在美留學、工作以至成家，然而「到底我係香港人定美國人」這個疑問一直未散，直至2014年催淚煙瀰漫，她毫不猶豫回港，在金鐘夏愨道與年輕人一起「執垃圾」，才驚覺「香港人」這個身份早已深入血肉，「有啲嘢係抹唔走，放唔低」。

反送中期間，Karmen因事未能回港；香港每日烽火連天，遠在美國的她同樣受盡煎熬，「每日日頭返工就偷偷哋睇live，夜晚瞓覺又擔心香港新一日嘅示威」。每日被憤怒及無力感充斥心頭，她一直在想，「到底有啲咩可以做？」遂聯絡當地港人組織、參與遊行，亦去信當地參議員要求支持《香港人權與民主法案》。

視黃店職員如家人：好多嘢一講就明

遠在他國，未能親身為運動出一分力，Karmen以自己的方式支持香港，以貴3至5成的價錢，越洋光顧香港的黃店，再以速遞寄回美國，亦因此與不少黃店職員成為好友，「因為大家都係香港人，好多嘢一講就明，傾一陣就可以好friend……係香港先畀到呢啲朋友我」，她頓了一頓，更正：「係無血緣嘅屋企人。」

自小讀《蘋果》，即使移民到美國，家人亦繼續訂閱。Karmen指，即使新聞有時偏頗，他們一家都看得痛快，「幫我鬧咗想鬧嘅嘢」。黎智英身上背負多條罪名，Karmen對此滿懷感激，「每年蝕咁多錢都要搞一份生存得好似好辛苦嘅報紙，好似有啲傻，但係佢仍然堅持，呢個堅持好犀利。」

「我係唔認輸，我到今日都唔認輸」

對Karmen而言，黎智英是具遠見的傳媒大亨，亦是爭取民主的同路人和「手足」，看到黎被收押，她感到十分難受，「佢哋（政府）咁樣糟質我嘅手足」，她批評案件不合理，「政府完全係對人唔對事，鍾意就放生，睇唔啱黎生就鋤死佢」。她開始每天寄一封電郵給黎，着他添衣，為他祈禱，只希望讓黎在獄中不孤單，「仲有好多人記得佢，多謝佢嘅付出。」

時差和距離阻不了她對香港的思念，對身陷囹圄手足的記掛，不少人因《國安法》移民離港，她認為歷史巨輪無人能避，然而不論去到哪裏，香港人仍然是香港人，「因為敵人係無辦法攞走我哋嘅思想，我冇理由雙手奉上呢個武器，我係唔認輸，我到今日都唔認輸，所以我就一定要有呢個信念。」

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