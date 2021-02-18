警隊早前「一枝獨秀」，獲政府准許舊制人員可申請延長退休至60歲，隨即引來其他紀律部隊不滿。紀律部隊評議會昨日（17日）就事件會見公務員事務局，席間局長聶德權引述特首指，會支持長俸制紀律部隊人員延長服務年期，並承諾在不增加額外資源下，將延長退休計劃擴大至其他紀律部隊。據了解，延遲退休方案已有「基本盤」，申請者獲延遲退休後，不但可繼續升職、加薪，退休長俸亦相應會繼續滾存，有年輕紀律部隊人員擔心晉升階梯會受阻，變相至少需等多5年才有機會升職。

記者 廖承志

每延長一年退休 減0.25%附加年資

政府將延遲退休計劃擴大至所有紀律部隊，各部隊須按警隊4月1日推行的方案為基礎，各自制訂專屬方案。根據紀律部隊評議會內部通訊，延長服務年期最長為5年，即使目前已獲延長受僱120日，亦仍可申請，成功延長後可如常升職、「跳point（自動增薪機制）」，以及居住紀律部隊宿舍，而俗稱「大糧」的退休長俸則會繼續滾存，推遲至60歲退休時發放，但附加年資年份上限則保持為450個月。

在現行政策下，舊制紀律部隊所獲的退休長俸可享有附加年資，計算方法為年資年份（如450個月）乘以1.25%。不過，延長退休方案訂明，會每年扣減0.25%附加年資，如以延長退休5年計算，申請者最終會被扣減所有額外1.25%年資。

代表消防處職方與局長開會的消防處職工總會副主席聶元風指，對其他紀律部隊獲平等對待感到高興，「政府可以叫做公平對待我哋，呢樣嘢係值得開心」。他又指，在會上已向局方反映，希望可與警方同步推出方案，但聶德權未有承諾會同步進行，僅表示會盡快處理，需時約一至兩個月，「佢嘅意思係唔會太過遲」。

聶元風又指，暫時部門未有公佈方案細節，但獲悉已正籌備前期工作，模式及藍本應與警察大致相若，故對最終方案感到樂觀。他又指出，未必全部人都可延長退休，仍須按申請者的實際需要，以及部門是否有需要及空間。

文職繼續無份 梁籌庭：非常失望

香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭指出，對今次擴大方案感到非常失望，認為舊制文職公務員亦應獲延長退休至65歲，「紀律部隊體能輸出咁大，佢都可以去到60歲，相對係咪都應該放寬返畀文職65歲退休呢？咁樣大家都公道啲」。他續指，過往因紀律部隊人員需於55歲退休，故薪酬會較文職高，但目前其退休年齡將獲延長至60歲，換言之與文職公務員睇齊，故認為方案應同步擴大至其他公務員，「畀得紀律部隊就應該畀埋文職，大家同步進行」。

2月初舊制警員獲延長退休年齡消息傳出後，政府人員協會曾就此去信政府表示「高度關注」，希望可與局方商討其他紀律部隊安排。協會主席馬志成今日回應《蘋果》時，表示對新方案感到高興，但強調方案並非惠及所有年屆退休的紀律部隊人員，「佢唔係一刀切全部畀晒，係要適合某一啲條件、情況先可以」。

被問到政府文職人員今次亦未有受惠方案，對此會否感到失望，馬志成笑言「我哋會更加努力」，又認為政府願將方案擴大，反映其在符合某條件下，同樣亦可容許其他公務員延遲退休，表示會循此方向爭取，「睇吓可唔可以打破一個缺口，令文職人員都可以延長退休」。

《蘋果》已就事件向公務員事務局查詢，暫未獲回覆。

年輕消防員鬧爆延遲退休老鬼阻住升職

雖然公務員事務局局長聶德權日前終承諾「平權」，將延遲退休計劃擴大至其他紀律部隊。不過，有關計劃並非人人受落，有年輕紀律部隊人員指出，因計劃為延遲退休人員提供的福利甚豐，已知不少人均打算申請，批評是變相阻礙年輕人員晉升，至少需等多5年才有機會升職，直言「呢件事嘅唯一得益者，就只有即將退休嘅三柴」。

據了解，紀律部隊人員獲延遲退休後，不但可繼續升職、自動增薪及享有福利，退休金更會繼續滾存至60歲退休。任職消防員十多年的明仔（化名）接受《蘋果》訪問時指出，不少消防總隊目（三柴）及年屆退休的人員，得知計劃後「全部反應都好開心」，除了少部份人準備移民外，其他留港消防員均打算申請延長退休。

他又指，根據消防處慣例，在高級消防員退休後，下一順位人員才有機會升遷，「通常一個三柴退休，先至會有一個位，畀一個兩柴（消防隊目）升上去」，故延長退休計劃將令下層人員至少5年無機會升職。

明仔又指，即將退休的消防隊目，原本並不可以升職至總隊目，但因為計劃容許延遲退休5年，令一眾本來無望升職的人員，突然有機會可再獲升職，加上政府未必會增加紀律部隊預算，故預計不會有新高級職位空缺，變相新舊血並無法交替。

明仔批評，有關計劃惠及即將退休的消防員，卻犧牲了新血的晉升階梯，「條隊會去到5年之後先會再郁返」。他又指，工會與管方商討時，並未有諮詢所有持份者，嘆現今「所有嘢都要無奈接受，只係顧返就來咬糧嗰班嘅利益」。

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