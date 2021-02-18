網民前年11月發起連日三罷，七男兩女事後被捕，日前被落案起訴非法集結及管有工具意圖損毀財產等罪，案件今在東區裁判法院提堂。其中一名男維修技工獲控方無條件撤控，其餘被告的案件將轉介區域法院審理。主任裁判官錢禮押後案件至4月12日以準備轉介文件，各被告獲准以1,000元保釋，須交出所有旅遊證件、於報住地點居住、每星期向警署報到一次。

被告學生江偉文（20歲）、學生黃朗勤（22歲）、學生蕭振灝（20歲）、冷氣技工葉栢良（25歲）、接待員黃鎣國（24歲）、保險經紀劉好途（22歲）、李浩章（20歲）被指於2019年11月13日在香港中環畢打街、德輔道中、遮打道、干諾道中、雪廠街及皇后大道中一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結。同案被告設計師呂傑靈（35歲）則被控於同日在香港中環戲院里管有三支士巴拿，意圖損壞他人財產。

至於另一名被告維修技工王國涯（39歲）被控於同日在香港中環戲院里管有一支螺絲批、一把剪鉗及一條六角匙，意圖損壞他人財產。王今獲控方無條件撤控，辯方沒申請訟費。

【案件編號：ESCC346/20】

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