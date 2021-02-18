科興疫苗下周五開始接種，除5個社區接種中心外，主要由逾千個私家醫生協助接種。政府今日向私家醫生發出文件，指若同一名市民在同一間診所接種2劑疫苗，私家醫生可獲200元津貼。有私家醫生表示，至今未知獲分配科興疫苗。

因科興疫苗只需存放於攝氏2至8度，不需像德國BioNTech稀釋，儲存也較易，故政府會分配予私家醫生協助接種。今日政府向私家醫生發出文件指，私家醫生為市民接種一劑疫苗，可獲80元資助；若同一名市民於同一診所接種兩劑疫苗，第二劑可獲原有80元資助，並再加40元資助，即若同一市民在同一診所接種兩劑疫苗，私家醫生可獲200元資助。政府稍後會再有簡介會向私家醫生詳細解釋接種安排。有私家醫生表示，暫時未知獲分配多少疫苗。

不過，今次與私家醫生為市民接種流感疫苗不同，私家醫生不可另外收費，即市民是完全免費。私家醫生為市民接種流感疫苗，政府資助每劑240元，但私家醫生需自行購買疫苗，不過可以再額外向市民收費。今次私家醫生協助接種科興疫苗，疫苗由政府提供，但私家醫生不可額外收費。

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