科興疫苗明（19日）傍晚抵港，政府今召開記者會交代接種疫苗詳情，市民將於下周五起可開始接種，當中有5類人可優先接種，包括醫護人員、安老院舍人員、跨境貨車司機等。不過，多個相關組織均向《蘋果》表示不願接種疫苗，認為疫苗顧問專家委員會早前指，疫苗抗菌成效只有約50至60%，對其效果存疑。有醫護表示，科興疫苗的審批過程過於倉卒，「大家都會覺得你咁chur（趕急），啲嘢咁趕，係咪真係okay（可行）？」批評政府急推國產疫苗，反令市民對疫苗更失信心。

公務員事務局局長聶德權今於記者會上表示，政府聽取專家意見後，決定安排5類人士優先接種疫苗，分別為醫療機構人員和參與抗疫人員；60歲以上人士，以及最多2名陪同70歲以上人士前往打針的人士；安老院舍及殘疾人士院舍院友和工作人員；維持必要公共服務人員，如負責環境衞生的前線人員、紀律部隊；以及跨境口岸人員，如跨境貨車司機、機組人員、跨境作業漁民等。

鄭清發指科興疫苗研製時間過短：一定唔會打

不過，《蘋果》向以上部份優先接種人士，查詢接種意向時，發現大多數人都表明不願充當接種疫苗的「勇者」。職工盟轄下的社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發指，他自己「一定唔會打」，並認為這並非他一人之見，以他所知，大部份同工以至醫護人員亦不願接種，「坦白講，大家都有猶豫」。

鄭認為，科興疫苗的研製時間過短，令他對成效存疑，「平時疫苗應該研究幾年，呢個（科興）好短時間，無人知個後果係咩」，故認為反而在生活上繼續保持良好抗疫習慣，可能更加有效，「何必將唔知性能嘅嘢放喺自己身上？無保證嘅嘢，我哋點會做啫呢個世界！」

鄭亦指，疫苗顧問專家委員會早前已表示，科興疫苗整體效率只有約50%，即使接種第二劑亦只有60%，「即係打咗都係好難做到防感染」。他續指，接種疫苗後或會令市民防疫意識減低，「以為自己無晒事，打咗就奉旨無防禦得咁好」，反而令感染風險增加。

醫管局員工「持觀望態度 唔想第一批打」

醫管局員工陣線主席余慧明則指，自己同樣不會接種科興疫苗，並指工會早前已收集會員接種疫苗的意向，「大家都係保持觀望態度，唔會想做第一批打」，反映大多醫護對國產疫苗均沒有信心。

余指，政府審批科興疫苗的速度之快，是最失民心的原因，「大家都見到佢哋為咗強行要通過要打呢隻疫苗，所以就夾硬降低個標準，就算有無第三期數據都要照批，仲要係緊急通過咁，咁大家咪覺得喂你咁chur，咁趕，啲嘢係咪真係okay？」，導致公眾會擔心政府會否輕視疫苗所帶來的後果或影響。

余續指，早前疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星曾指，市民應趁香港未有變種病毒前接種疫苗，令她更擔心疫苗的效用。余以流感疫苗為例，指其實每年流感疫苗的類別均會隨病毒所變化，以確保抗菌效能，「世界各地其實都仲有變種緊嘅病毒，你而家打呢隻，其實係咪有用呢？對變種之後係咪都有用？呢啲科研數據我哋其實都掌握唔到」。

機組人員：數據不足 不能被說服接種

目前航空客運仍未完全恢復，不過機組人員同樣屬優先接種人士的組別。國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍指，暫時未得知同事們對接種疫苗的傾向，「呢啲都係個人選擇，可能大家都有唔同嘅顧慮」，惟坦言自己則不會接種，「我都有一定嘅疑慮」。

她同樣以疫苗顧問專家委員會指科興疫苗效率只有約五成的研究結果為例，認為這些數據並不能說服她接種，甚至認為科興疫苗「喺世界上並非好好嘅疫苗」，「個疫苗始終好新，唔同報告都未必可以令我完全釋除到對佢安全性嘅疑慮，打咗之後係咪真係好有效，其實都唔係好有信心」。

運輸業界「兩邊聲音都有」

運輸業界同樣有所隱憂。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，業界「兩邊聲音都有」，部份亦願意接種，認為疫苗是大勢所趨。不過，由於本港現有約12,000名跨境司機中，有近40%均為60歲以上，司機老化的問題日益嚴重。

蔣認為，年老的司機亦會擔心疫苗會否有副作用，影響健康，「有啲有長期病患或者『三高』，要長期食藥，政府透明度要高啲，例如講明疫苗可能有咩副作用，等佢哋（司機）自己揀打唔打」，亦應說明接種疫苗的意願會否影響司機的跨境工作。

蔣志偉續指，假如跨境司機願意打疫苗，的確有助加快通關，「如果個個司機都肯打，就唔使再個個滯留喺口岸做檢測啦」。又指現時司機在大陸工作時，經常受當地防疫措施掣肘，例如不可到餐廳吃飯等，認為接種後或可令當地防疫「鬆啲」。不過，他建議政府應增加更多誘因，吸引司機接種，例如現時司機入深圳必須持有24小時內核酸檢測陰性證明，「咁會唔會可以24小時變7日呀？咪唔使日日畀人撩喉嚨、撩鼻哥」。

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