過去有僱主逼僱員參與自願檢測計劃，令人憂慮僱員會再被迫接種疫苗。被問及規定員工必須接種疫苗的僱主是否犯法時，政制及內地事務局局長聶德權指，僱主與僱員的關係和作出的要求是僱傭安排，僅稱醫護人員必須獲接種者的「知情同意」，才會協助對方接種疫苗。

職工盟總幹事蒙兆達斥，接種疫苗並非僱傭合約中僱員的職責，若資方強加注射疫苗才准開工的條件，是單方面更改合約，政府有責任講清楚，僱主不可以強制員工接種疫苗。他批評聶德權的說法不負責任，「推落勞資關係上面，即係老闆話事，而家失業率高企，員工係唔可以反抗，係大石壓死蟹」。

僱員應有身體自主權

他擔心，有僱主為討好政府，或者為令顧客更放心的營商目的，會逼打工仔就範打針，其中以服務行業首當其衝，相信在保安、運輸和零售等行業會較多出現；跨境貨櫃車司機、部份須到內地交流的教師、社工等涉及跨境的工種，亦有可能因須往來內地，會被僱主逼打針。

他舉例指，過去在自願檢測亦有僱主規定接受檢測才可上班的情況，甚至有未參與檢測的工人的工作卡被凍結，僱員只能硬食，「用自己時間去做，唔會出返糧，費用又自掏腰包，政府好似冇責任咁」。職工盟至今收到200至300宗有關僱主強迫檢測或隔離的求助。

他又指，接種疫苗是入侵身體的動作，僱員對身體有自主權，不應為保飯碗而出賣身體，呼籲僱主若要作此要求前應三思，「咁樣真係好陰騭，好無良僱主」。

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