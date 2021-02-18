雖然基層巿民在武肺疫情下苦不堪言，但政府在下周三(2月24日)發表財政預算案前夕，不斷「放風」預告「減糖」，《香港01》昨日報道，2007年起連續實行14年的綜援和生果金等「出雙糧」更有可能被取消。中大商學院高級講師李兆波今日接受港台訪問時表示，希望政府近日「減糖」的消息，只屬政府一貫期望管理的做法，表明不贊成政府取消「出雙糧」安排，「因為呢班人都真係有需要用，涉及嘅錢又唔係好多」，認為香港現時絕非無能力繼續援助基層弱勢社群，「政府仲有8,000幾億儲備，我哋又唔係要使哂佢，但喺非常時期，政府係要做多啲嘢。」

澳門政府疫情下仍照派錢

李兆波又指出，澳門政府在疫情打擊下仍如常派錢，認為從理財角度，港府若突然停止上述支援基層的措施，將令人懷疑香港的財政情況是否已經很差，「對政府個信心、威信，都幾大打擊。」他續指，疫情對中產打擊甚大，政府應繼續退稅，但可以調整幅度，「你要畀人睇到政府係體恤巿民，同巿民同坐一條船，如果政府做錯咗咁多嘢，你而家再喺呢啲非常時期『縮骨』，畀人印象係好差嘅。」

政府早前就「保就業」計劃推出涉及800多億元措施，李指這明顯是「使大咗」，亦缺乏針對性，加上抗疫工作「一敗塗地」，「變咗而家可以做嘅空間真係比較細，但你唔做嘅話，會帶嚟好大壓力，中產要供樓，有小朋友可能留喺屋企，有好多額外使費，亦可能無咗份工。」他指出，政府今年仍可以動用約1000億元儲備向巿民提供紓援措施，「因為政府真係有不少施政錯誤，舊年政府既然派一萬元補償返佢嗰個修例處理失當，今年其實更加應該要做（派糖）。」

關綜聯：唔係糖係還魂丹

關注綜援低收入聯盟組織總幹事李大成今日接受港台訪問時也指，政府取消「出雙糧」的做法不合邏輯，認為政府以往推出上述措施，正因為社會保障不足夠，「其實已經唔係糖嚟，而係一個還魂丹」，坦言難以理解政府為何要向弱勢「開刀」。他希望政府的財金官員能落區真正了解基層苦況，「佢（陳茂波）講自己係『阿茂整餅』，我唔知道佢而家係咪出緊口術管理期望，希望佢真係『阿茂整蠱』啦，我好驚真係佢做一個全無嘅財政預算案，喺而家呢個時勢下，唔靠政府一啲幫補嘅話，你叫巿民點搞？基層巿民樣搞呢？希望佢唔好真係整鬼香港人，唔好真係『阿茂整餅』啦！」

李大成又指，政府在香港經濟好時，聲稱無須加強援助基層，「而家經濟壞嗰陣，你又話唔派」，再者不少經濟分析師亦指出政府其實仍有多達8,000億元儲備，亦設有不同的儲備基金，並不是真正「無錢」，「其實（政府）過往都試過有財赤，都有措施去幫助嘅，點解今年又咁樣呢？我哋都好奇怪，佢哋仲成日講話要幫最有需要嘅人」。他批評，前財政司司長曾俊華任內創造出「N」無人士，「佢（陳茂波）係咪又想創造歷史，變做一個『全無』嘅財爺呢？」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！